Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı. 15 Ağustos'ta yürürlüğe giren karar, yerli üreticiyi koruma ve gıda güvenliğini sağlama amacıyla alındı.

TİCARET BAKANLIĞI: SURİYE'NİN İTHALAT YASAĞI KARARI GEÇİCİ

Konuya ilişkin Ankara'dan açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın geçici olduğu ve tüm ülkeleri kapsadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 yılının sadece Ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirilmiş olup, söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır. Söz konusu karar dönemsel olarak alınan geçici bir uygulama niteliğindedir.

"ÜLKEMİZ SURİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI"

Diğer taraftan, ülkemizin Suriye'ye ihracatı 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre %54,31 artış göstermiştir. Ülkemiz Suriye'nin en büyük ticaret ortağı pozisyonuna sahip bulunmaktadır.

Suriye ile ikili ticaretimizin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması doğrultusunda, Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları ve faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve beraberindeki heyet 5-6 Ağustos tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş, ziyaret dolayısıyla ikili ve heyetlerarası temaslar gerçekleştirilmiş, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni (JETCO) kuran Mutabakat Zaptı ile Türkiye Suriye İş Konseyi'nin kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptı dahil 18 adet Mutabakat Zaptı imza altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 27 Ağustos tarihinde başlayıp Eylül'e kadar devam edecek Şam Uluslararası Ticaret Fuar'ına Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100'e yakın Türk firmalarının katılmaları ve net 1000 m2'lik bir Türkiye pavilyonunu açmaları planlanmıştır. Bu vesileyle, Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından da üst düzey bir Ticaret Heyeti organize edilecek olup yine sektörünün öncü firmalarımız tarafından Şam Uluslararası Fuarına güçlü bir katılım gerçekleştirilecektir."

20 ÜRÜNE YASAK GETİRİLDİ

Öte yandan Suriye'nin kararı yalnızca piliç ürünlerini değil; domates, üzüm, yumurta, tavuk, elma, patates, incir, kiraz ve biberin de aralarında bulunduğu toplam 20 tarım ve kümes hayvancılığı ürününü kapsıyor. Bu yeni düzenleme, 1 Haziran 2025'te domates, salatalık, havuç, karpuz, kabak, patlıcan, fasulye ve soğan ithalatını yasaklayan uygulamanın kapsamını genişletmiş oldu. Özellikle Hama bölgesindeki tavuk üreticilerinin düşük fiyatlar nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, kararın arkasındaki nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.