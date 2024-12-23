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Suriye İle Antep Fıstığı Ticareti Başlıyor

Suriye İle Antep Fıstığı Ticareti Başlıyor
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Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, Antep fıstığına gelen zamların önüne geçmek için Suriye ile ticareti başlatmayı hedeflediklerini açıkladı. Yıldırım, Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yaparak fıstık ithalatının önemine dikkat çekti.

Suriye'den gelen Antep fıstığı zammı durduracak

GAZİANTEP - Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Suriye ile yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması gerektiğini söyledi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Antep fıstığına gelen zamların baklavacıları zora soktuğunu belirtti. Yıldırım, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından bölgeyle yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, Suriyeli üreticilerden Antep fıstığı ithal etmek için Ticaret Bakanlığıyla görüşme yaptıklarını da bildirdi.

"Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik"

Suriyeli fıstık üreticilerinin ekonomisi için ithalatın önemli olacağına değinen Yıldırım, "Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik. Bu durumda Antep fıstığı fiyatlarının düşeceğine inanıyoruz. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Fiyatlar daha da yükselecek. Ticaret Bakanlığı'na bu tür sorunları bildiriyoruz. Biz de fıstığın Suriye ile ticarette olmasını istiyoruz. Bu konuda bakanlıkla konuştuk ve talebimizi bildirdik. Suriyeli fıstık üreticilerinin de buna ihtiyacı var. Suriye'ye özel alınacak ürünler içerisinde olması gereken bir ürün. Baklavayı en iyi Türkler yapar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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