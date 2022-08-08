Sular altında kalacak olan ahır ve tarım arazileri için yürüyüş yaptılar

Artvin'de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesi Hasanağa ve Erdemler mahallesi sakinleri geleneklerinin ve yaşam tarzlarının yeni yerleşim yerinde de devam etmesi için ilçe merkezinde yürüyüş düzenledi.

Artvin'de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesi Hasanağa ve Erdemler mahallesi sakinleri geleneklerinin ve yaşam tarzlarının yeni yerleşim yerinde de devam etmesi için ilçe merkezinde yürüyüş düzenledi. Eski kıyafetlerin giyen, mahalle sakinleri, iple odun çekip, taş kırarak seslerin duyurmaya çalıştı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında sular altında kalacak olan ilçe yeni yerleşim yerine taşınmaya hazırlanıyor. Taşınma süreci öncesi, Hasanağa ve Erdemler mahallesi ilçede önemli bir organizasyon düzenledi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan iki mahalle sakinleri sular altında kalacak olan tarım arazileri ve ahırlarının yeni yerleşim yerinde devam etmesi için ilçe merkezinde yürüyüş tertip etti.

"Geçmişimizi unutmadık geleceğimizden de vazgeçmeyeceğiz" ismiyle düzenlenen yürüyüşte mahalle sakinleri eski kıyafetlerini giyerek atalarından kalan geleneklerini canlandırlar. Şampiyon boğaların yer aldığı yürüyüşte, temsili taşlar kırıldı, iple odun çekildi.

Hasanağa mahallesi muhtarı Yüksel Yıldırım burada yaptığı açıklamada, "Geçmişimizi unutmadığımızı geleceğimizden de vaz geçmeyeceğimizi anlatmak istedik. Bizi bu günlere getiren atalarımızdan kalan mirasın sular altında kalacağını fakat geleneklerimizin de yeni yerimizde devam etmesi mesaj vermek istedik. Bu mesajı bütün Yusufeli'ne aynı zamanda Ankara'ya vermek istedik" diye konuştu.

Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise, "Hasanağa mahallesi sakinleri bir seronomi şekilden bir takım taleplerini ifade ettiler. Daha eski zamanlarda ait olan bir takım değerlerin kültürel özeliklerin yok olacağını yeni yerleşim yerinde de bu kültürel değerleri taşımak istediler. Güzel bir temsille kendilerini anlattılar. Eski kıyafetlerini giyerek, alet edevatlarını yanlarında bulundurarak yürüyüş yaptılar. Bu başarılı çalışmadan dolayı kendilerini kutluyorum inşallah talepleri yerine getirilir" ifadelerin kullandı. - ARTVİN