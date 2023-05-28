Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şuhut'ta sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde çalışma başlatıldı

Şuhut'ta sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde çalışma başlatıldı

Ekonomi Haberleri

Şuhut'ta sağanak ve doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekili arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.

Şuhut'ta sağanak ve doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması yapılıyor.

İlçeye bağlı Balçıkhisar ve Kayabelen köylerinde iki gün önce etkili olan sağanak ve dolu yağışı bazı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekili arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.

Ekipler, iki gündür bölgede yaklaşık 500 dekarlık hububat, patates, haşhaş ve yem bitkilerinin bulunduğu arazilerin sağanak ve doludan hasar gördüğünü tespit etti.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Ekonomi

Balçıkhisar Hisarcık Şuhut Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title