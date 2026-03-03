Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubatta ihracatın, zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar olduğunu, bu rakamın, en yüksek ikinci şubat ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ramazan ayında İslam dünyasının bir kez daha İsrail'in saldırgan tutumuyla karşı karşıya kaldığını bildiren Bolat, "Cuma günü Afganistan-Pakistan Savaşı'yla, cumartesi sabahı da İsrail ve ABD'nin ortak saldırısıyla İran ile İsrail-ABD arasında baş gösteren savaşla karşı karşıya kaldık. Körfez bölgesinde İran'ın da bölge ülkelerine yönelik saldırıları neticesinde yeni bir jeopolitik bir çalkantı meydana geldi. İran'a yapılan saldırılardan derin üzüntü duyuyoruz ancak İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını da 'kabul edilemez' buluyoruz." dedi.

Bolat, bu gelişmeler kapsamında Türkiye'nin gerekli çalışmaları yürüttüğüne işaret ederek, bu çatışmaların bir an önce son bulmasını, bölgenin huzur ve istikrara yeniden kavuşmasını temenni ettiğini söyledi.

Bölgenin kalıcı barışa, huzura, istikrara ihtiyacı olduğunu belirten Bolat, masum insanların öldürülmesinin herkes için üzücü olduğunu ifade etti.

"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Bolat, savaşın enerji, altın ve finans piyasalarındaki etkilerine işaret ederek, "Ülkemize ve ekonomimize olası olumsuz etkilerini gidermek üzere hükümetimizin bütün ilgili bakanlıkları ve kamu kurumları, hafta sonundan itibaren gerekli tedbirleri almışlardır. Gelişmeleri de yakından takip ediyoruz, an be an tedbirlerimizi güncelliyoruz." diye konuştu.

Bu dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişin öne çıktığına dikkati çeken Bolat, burada belirleyici unsurun, Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma açık kalıp kalmayacağı konusu olduğunu bildirdi.

Bolat, küresel petrol üretiminin 5'te 1'inin, söz konusu güzergah üzerinde dünya piyasalarına ulaştığını ifade ederek, "Savaşın bir an önce bitirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık olması, dünya ekonomisi ile enerji arz güvenliği ve fiyatları açısından büyük önem taşımaktadır. Dünya ekonomisini olumsuz etkileyecek bu gelişmenin bir an önce bitirilmesi en büyük dileğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorlu koşullara rağmen ihracat arttı"

Son 20 yılda bölgede yaşanan savaşların arasında Türkiye'nin, istikrar ve huzur ülkesi olarak parladığını belirten Bolat, ülkenin şubat ayı ihracatına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şubatta zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen ihracatımız yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolar oldu. Bu, en yüksek ikinci şubat ayı rakamıdır. Geçen yıla göre net 336 milyon dolar artış sağlamış bulunuyoruz. Artışımız daha iyi olabilirdi. İşlenmiş altın, mücevherat ihracatında 415 milyon dolar düşüş var. Petrol yağlarında 515 milyon dolarlık düşüş bulunuyor. İki kalemde yaklaşık 1 milyar dolarlık azalış, bizim büyük rekorlar kırmamızı bu anlamda geriletti. Şunu unutmayalım, Şubat 2024, 29 gündü. Orada ihracat 21 milyar 92 milyon dolardı. Biz 28 günlük şubat ayında, 21 milyar 65 milyon doları aşarak ihracatımızın güçlü performansını gösterdik."

Bolat, şubatta hizmetler ihracatının 7 milyar dolar olmasını beklediklerini aktararak, "Yıllık bazda 123,2 milyar dolar hizmetler ihracatıyla, o da yıllıklandırılmışta rekorunu yenilemiş olacak. Son 34 ayın 25'inde aylık bazda ihracatımızı artırmayı başardık, son 34 ayın 18'inde de aylık bazda ihracat rekoru kırmayı başardık." dedi.

Ocak-şubat döneminde ihracatın 41,4 milyar dolar olduğunu ifade eden Bolat, bu ihracatta sadece yüzde 1,2 azalış olduğunu, nette de 509 milyon dolar gerileme yaşandığını ve bunların ilerleyen dönemlerde rahatlıkla telafi edileceğini kaydetti.

(Sürecek)