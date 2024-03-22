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Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı

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Şubat ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,5 azalırken aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 15,9 artış tespit edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,7 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 15,9 artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,1, kapanan kooperatif sayısında yüzde 32,5 azalış gerçekleşti.

Şubat ayında 10 bin 1 şirket kurulurken, bin 949 şirket kapandı.

Ocak-Şubat döneminde, 2023'ün ilk iki ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,9 azalmış olup, kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,3 arttı.

İlk iki aylık dönemde, 2023'ün aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 32,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,6 artmış olduğu, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,5 azalış görüldü.

Şubat 2024'te, Şubat 2023'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,5 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21,6 azaldı.

Şubat 2024'te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 65,5, kapanan kooperatif sayısı yüzde 10,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16 artış oldu.

Şubat 2024'te kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'i limited şirket, yüzde 10,9'u anonim şirket, yüzde 2,3'ü ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Şubat 2024'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 11,3 oranında arttı. 2024 yılında toplam 21 bin 278 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 488 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76,3'ünü, 2 bin 319 anonim şirket ise yüzde 23,7'sini oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 11,3 oranında arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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