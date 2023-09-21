STSO, bu haftaki Yönetim Kurulu toplantısını Şarkışla ilçesinde yaptı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bu haftaki Yönetim Kurulu toplantısını Şarkışla ilçesinde gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirmek üzere Şarkışla ilçesine giden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, ilk olarak Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Zeki Özdemir, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

STSO heyeti, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u makamında ziyaret etti.

"Sivas'ın tamamının cazibe merkezine alınmasını vurguluyoruz"

Burada konuşan STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın tamamının cazibe merkezine alınmasını vurguladıklarını söyleyerek, "Belirli aralıklarla Yönetim Kurulu toplantılarımızın ilçelerde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündük ve hayata geçirdik. İlimiz ekonomisine sadece bir merkezden değil ilçelerimizle beraber katkı koymak durumundayız. Sivas büyük bir coğrafya, merkez ilçeyle birlikte 17 tane ilçemiz var. Her ilçenin de kendine özgü talep ve sıkıntısı var. İlçelerimizin dinamikleriyle, insanlarıyla bir araya gelip bölgenin dertlerini nasıl aşarız düşüncesindeyiz. Her yerde dillendirdiğimiz cazibe merkezini anlatırken Sivas'ın tamamının cazibe merkezine alınmasını vurguluyoruz. Şarkışla'daki OSB'lerimizi güçlendirirsek özellikle de Şarkışla Tarıma Dayalı OSB'yi geliştirirsek Sivas ekonomisine güç katarız. Tarıma Dayalı OSB'yi sadece besi üzerine değil, nihai ürünlerin üretileceği entegre tesisleri de içerisinde barındıran bir OSB olması için gayret edeceğiz. Şarkışla ilçemizin, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarına sahip olması, entegre tesislerin kurulması anlamında geçerli bir gerekçedir. Bu tesislerin kurulabilmesi ve bölgeye yatırımcı çekebilmek için, tekrar ifade ediyorum Sivas'ın tamamının cazibe merkezi ilan edilip, 6. Bölge teşviklerinin buralara uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İlçemiz hayvancılıkla ilgili desteklerde öncelenmelidir"

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, hayvancılık ile ilgili desteklerin öncelenmesi gerektiğini ifade ederek, "Milletin vermiş olduğu bir vazifeyi icra etmek için ilçemize ziyarette bulundunuz. İlçemizi, üyelerinizi ziyaret ediyor olmanız ve en önemlisi de burada toplantı tertip ediyor olmanız çok anlamlı. Şarkışla, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarının kurulduğu ilçemizdir. İlçemizin modern bir kesimhaneye ihtiyacı var. Kırmızı et üreticileri birliğinin açıklamasına göre Türkiye genelinde tüketilen etin yüzde 1,5'i Şarkışla'dan çıkıyor ve bu oldukça iyi bir rakam. Böyle bir potansiyelin olduğu ilçemiz hayvancılıkla ilgili desteklerde öncelenmelidir" diye konuştu.

Başkan Zeki Özdemir ve STSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Şarkışla'da faaliyet gösteren esnaf ve tüccarı iş yerinde ziyaret ederek sorun ve talepleri hakkında bilgiler edindi. Ziyaretlerin ardından Şarkışla Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan STSO heyeti, üretim yapan firmaları ziyaret etti.

Şarkışla Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen STSO Yönetim Kurulu toplantısına Başkan Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyesi Furkan Arı ve Şarkışla esnafını temsilen; Kadir Aydın, Furkan Kılıç ve Kadir Öz katıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, esnaf temsilcileri söz alarak Şarkışla esnafının talep ve sorunları hakkında bilgiler verdi.

"Entegre tesislerin Şarkışla ilçemizde kurulması gerektiğini düşünüyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Özdemir, entegre tesislerin Şarkışla ilçesine kurulması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Haftada bir yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantımızı bu hafta Şarkışla İlçemizde yapma kararı aldık. Esnaf ziyaretleri gerçekleştirip sizler gibi burada ticaret yapan arkadaşlarla Şarkışla'yı konuşalım, ziyaretlerden edindiklerimizi bilgi dağarcığımıza koyalım ve çözümü için yollar arayalım düşüncesindeyiz. Tabi bu durum insanların çok alışık olduğu bir durum değil. Birincisi STSO'nun yönetim kurulu toplantısını o ilçede yapıyor olması, ikincisi ise sadece seçim zamanı değil, seçim zamanından önce de üreticiyi ve sanayiciyi ziyaret ediyor olmamız insanların pek alışık olduğu bir durum değil. Toplantının hemen öncesinde Şarkışla Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret ederek OSB'mizin altyapısı ile ilgili durumu orada üretim yapanlardan dinleyelim dedik. Gördüğümüz kadarıyla OSB'nin yollarının hızla düzeltilmesi gerekiyor. Bu talebimizi de iletmiş olalım. Türkiye'nin en büyük hayvan pazarının burada olması münasebetiyle, nihai tüketici için hayvansal gıda ürünlerini üreten entegre tesislerin Şarkışla ilçemizde kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye Ekonomi Şurası'nda da gündeme geldiği gibi üretim tesislerinin Orta Anadolu'da çoğaltılması için politikalar üretilmeli. Hem bizler hem de ilçe halkı ortaklaşa çalışmalar yürütmeliyiz. Buna bağlı olarak, Sivas'ın tamamının cazibe merkezi ilan edilip, 6. Bölge teşviklerinin buralara uygulanması için hep beraber elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu. - SİVAS