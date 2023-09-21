STSO Başkanı Altınyayla'da ziyaretlerde bulundu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, şiddetli dolu yağışından etkilenen Altınyayla ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Özdemir, ilçenin ekonomik gelişimi için üreticiler ve esnaflarla bir araya gelerek talepleri ve sorunları yerinde öğrendi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, şiddetli dolu yağışından etkilenen Altınyayla ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Altınyayla ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. STSO heyeti ilk olarak, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut'u makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmeye Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek de katıldı.

Ziyarette konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Geçtiğimiz günlerde şiddetli dolu yağışından olumsuz etkilenen Altınyayla ilçesine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, "Altınyayla ilçemizin ekonomisinin gelişmesi için üretim yapan, ticaret yapan, esnafımızla ve tüccarımızla bir araya gelerek onların taleplerini ve sorunlarını yerinde öğrenmek maksadıyla buradayız. Bu uygulamayı belirli aralıklarla tüm ilçelerimizde gerçekleştireceğiz. Ekonomik gelişmeyi, Sivas'ın tüm ilçeleriyle beraber, bir bütün halinde sağlamayı hedefliyoruz. Gelişimi sürdürmek için Sivas'taki tüm OSB'lerimizin cazibe merkezine alınması talebimizi her yerde söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı Altınyayla'da görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek "Zeki Başkanımız seçim dönemi olmamasına rağmen tamamen doğal ve samimi bir şekilde ilçemize geldi. STSO yönetimine ilçem adına teşekkür ediyorum. Yaşanan afetten dolayı 300 araç ve birçok binamız hasar gördü. İlçemizin en önemli sorunları arasında işsizlik ve göç geliyor. İlçelerimizin büyümesi, oradaki OSB'lerin cazibe merkezine alınmasının bizlere artısı olacağını düşünüyoruz. İlçemize 45 kilometre mesafede bulunan Demirağ OSB'de 40 bin kişinin istihdam edileceği bizleri umutlandırıyor" dedi.

Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek ise "Yönetim Kuruluyla birlikte ilçemize, beldemize gelmeniz farklı bir sinerji oluşturuyor. Açıkçası bize de güven veriyor" dedi.

Belediye ziyaretinin ardından, esnaf ziyaretine geçildi. Altınyayla'da şiddetli dolu yağışından olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Zeki Özdemir, hem ilçenin hem de üyelerin talepleri ve sorunları hakkında bilgiler edindi. - SİVAS