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St. Petersburg'daki petrol terminaline İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi

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Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki petrol terminali insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, 72 İHA'nın düşürüldüğü ve bir İHA'nın saraya düştüğü bildirildi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki petrol terminalinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı, saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin Kirovskiy bölgesindeki petrol terminaline yönelik İHA saldırısının hava savunma sistemlerince püskürtüldüğünü ifade etti.

Saldırının yol açtığı "teknik sorunların" giderildiğini aktaran Beglov, olayda yaralanan bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Beglov, hava savunma sistemlerince 72 İHA'nın düşürüldüğünü, bir İHA'nın Petergof sarayına düştüğünü duyurarak can kaybı ve hasar yaşanmadığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, St. Petersburg petrol terminalinde yangın çıktığı görülüyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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