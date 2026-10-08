Haberler

SPK, Odine hisselerinde 21 kişi için suç duyurusu ve 2 yıl işlem yasağı kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK, Odine hisselerinde 21 kişi için suç duyurusu ve 2 yıl işlem yasağı kararı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SPK, Odine Solutions Teknoloji hisselerinde yaptığı inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu kişiler için 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanırken, aynı listedeki 16 kişinin tüm lisanslarının yasak süresince iptal edilmesine karar verildi.

SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) hakkında yapılan inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Haklarında suç duyusunda bulunulan 21 kişi için 2 yıl işlem yapma yasağı da uygulandı. Aynı listede yer alan 16 kişi için sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verildi.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ

Ayrıca bültene göre, bir yatırım fonunun başka bir fon bünyesinde birleştirilmesine izin verildi. Bir portföy yönetim şirketinin işletme adı kullanmasına karar verildi. Bir aracı kurumun sermaye artırımı talebine ilişkin başvurusuna izin verildi. Bir şirketin borsada işlem görmeyen hisselerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan pay satışı bilgi formunun SPK tarafından onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verildi. Bir aracı kurumun da yurt içinde işlem aracılığı faaliyet izni kapsamının genişletilmesi talebine ilişkin başvurusuna izin verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 121 sitede yayınlandı.
Başakşehir'deki okul saldırısında 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı

Başakşehir'deki okul saldırısı! Saldırgan ile anne-babası tutuklandı
Konuşmaya çağırdı, silahla tehdit edip ateş etti

Konuşmaya çağırdı, silahla karşıladı
Trump: Türkiye Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bence bu harika

Trump'tan Mekke İttifakı'na tam destek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batan gemide can veren kardeşini uğurlayan ağabey: Allah’a emanet ol kardeşim

"Allah'a emanet ol kardeşim"
Kahve devi “şekersiz” ürünleriyle davalık oldu

Kahve devi “şekersiz” ürünleriyle davalık oldu
Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler

Afrika ülkesi Türkiye'ye karşı İsrail'den yardım istedi
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu

İnce'nin bir öngörüsü daha gerçek oldu
Cinayet soruşturmasında firari iş insanı Levent Demir taziye için Aydın'da yakalandı

Cinayetten aranan iş insanı, taziyede yakalandı
Şehit polis Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hain saldırıda şehit olan polisimize kahreden veda
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti

Cemil Tugay AK Parti'ye geçti, ünlü oyuncu görevi bıraktı