Sözü verilen ticaret merkezi Uşaklılarla buluştu

Her geçen gün üzerine bir yenisi eklenen proje ve yatırımlarla şehre değer kazandıran Uşak Belediyesi, yepyeni ve detaylı bir ticaret merkezini hizmete açtı. Ahilik Haftası'nda gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Çarşısı açılış töreninde şehrin ahileri misafir edilerek, ilin ahisi seçildi.

Açılışa Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, İl Protokol Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Uzun yıllar kasap hali olarak hizmet veren ve sonrasında belediye binası olarak kullanılan yapı, değerli yatırımlar sayesinde modern bir ticaret merkezine dönüştürüldü. Ön tarafına sonradan yapılan ve bölgenin silüetini bozan 4 katlı bina yıkılarak, 6 metre içeride ve 6 metre daha düşük kotta yeni bir yapı inşa edildi. Binanın tarihi dokusu bozulmadan yapılan yenileme çalışmasıyla bölgede daha geniş bir meydanda tasarlanmış oldu. Oluşturulan yeni ticaret merkezinin üst katında toplam 13 esnaf odası bulunacak. Yine ayrıca alt katında 5'i dışarıda olmak üzere toplamda 26 dükkan ile hizmet verecek modern bina, başta Zümra Kadın Kooperatifi olmak üzere bir çok esnafa ticari gelişim imkanı sağlayacak.

Şehrin Göbeğinde Yepyeni Bir Ticaret Merkezi

Belediye binasının kentsel dönüşüm alanındaki yeni yerine taşınması dolayısıyla bölge esnafı merkezdeki ticari hareketliliğin azalacağından duyduğu kaygıyı dile getirmişti. Bunun sonucunda binayı yeniden canlandıracaklarının sözünü veren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, detaylı projenin tamamlanmasıyla bir sözünü daha hayata geçirmiş oldu.

Uşak halkı tarafından büyük ilgi gören açılış töreninin, Ahilik Haftası'nda yapılması hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından yoğun beğeni topladı. Programda Ömer Köse "İlin Ahisi", Efe Kaan Genç "İlin Kalfası", Enes Uçar ise "İlin Çırağı" olarak seçilerek ödüllerini protokol üyelerinden teslim aldılar.

Yöresel Ürünler Çarşısı'nın açılış programında ayrıca Ahilik Haftası dolayısıyla günümüzde çok fazla rağbet görmeyen meslek gruplarını sergileyen Uşak Belediyesi, işlerine ömrünü adamış esnafların meslek hayatını anlattığı "Kuşakların Mirası" adlı kısa bir belgesel filmiyle izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Başkan Çakın'dan Uşak'a Miras Kalacak Ticari Yatırımlar

Göreve başladıklarından bu yana Esnaf Odaları Birliği ile çok uyumlu ve güzel bir çalışma süreci geçirdiklerini belirterek söze başlayan Başkan Çakın, "Esnaf Odaları Birliği'mizle beraber Ahiliğe yakışır bir şekilde esnaflarımıza hizmet etme imkanı bulduk. Tabi bazı zamanlarda birtakım sıkıntılarla karşı karşıya geldik. Belki de yüz yılda bir olacak pandemi hadisesi maalesef ki bize denk geldi. İşin sağlık kısmını bir kenara koyarsak, pandemi sürecinden en çok etkilenen kesim esnaflarımız oldu. Bizler pandemi döneminde belediye olarak esnaflarımızın sıkıntılarını en aza indirmek için elimizden geldiği kadar yanlarında bulunmaya gayret ettik. Tabi bu sıkıntılı süreçte ve sonrasında esnaflarımızın ticari hacmini geliştirmek için yapmış olduğumuz istişarelerde, şehir merkezinin, çarşıların hareketli olmasının son derece önemli olduğunun her zaman altını çizdik. Şehrimizin kalbi olan, İsmetpaşa Caddesi'nin, Çarşamba Pazarı'nın, Mende Pazarı'nın maalesef ki ticari hareketliliği günden güne zayıflamaya başlamıştı. Bizler belediye olarak buraların tekrar bir cazibe merkezi haline gelmesi için projeler hazırlayarak çalışmalar sürdürüyoruz. Bu çerçevede de şehrimizin kalbi İsmetpaşa Caddemize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın da katkılarıyla hem cephesinde hem de zemininde baştan aşağı bir yenileme gerçekleştirdik. Yanı sıra Acun Sokaklar olarak bildiğimiz bölgeyi de yayalaştırmamızla ticari hareketliliği artırdık. ve arzu ediyoruz ki bölgede ki yenileme çalışmalarına adım adım devam edelim. Elbette ki yenilemeler sırasında bölge esnafımız bir süre cefa çekiyor. Ama cefa çekmeden de sefa olmuyor. Ben öncelikle bu yenilenme sürecinde sabırla bekleyen tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bölgenin en önemli noktalarından bir tanesi de şu an içerisine bulunduğumuz eski belediye hizmet binamız. Evveliyatında kasap hali olan bu binayı uzun yıllar belediye binası olarak kullandıktan sonra, belediye binamızın kentsel dönüşüm alanına taşınmasıyla birlikte, bu binanın yine geçmişte olduğu gibi bir ticaret merkezine dönüşmesini arzu ettik. ve arkadaşlarımızla birlikte burayı baştan aşağıya, belediyemizin imkanlarıyla yenilemeye karar verdik. Hem Esnaf Odaları Birliği'mize hem de dükkan sıkıntısı yaşayan esnaflarımıza şehrin merkezinde kolayca ulaşılabilir bir noktada olan bu binayı hazırladık. Bundan sonra da esnaflarımızla güç birliği ve dayanışma içerisinde şehrimize değer katacak 3. Sanayi Sitesi projesi gibi, Çarşı Uşak projesi gibi büyük ve önemli projelere birlikte imza atmayı diliyorum. Hepinizin Ahilik Haftası'nı tebrik ediyor, şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum." dedi.

Yeni Ticaret Merkezi Ticaret Bakanlığından Tam Not Aldı

Açılış töreninde konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise "Demek ki bir kasap halinden, böyle güzel bir bina olabiliyormuş. Burada ki değerli hizmetinden dolayı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Üst tarafın esnaf odalarına verilmesi de ayrı bir güzellik. Böyle anlamlı bir haftada bu açılışı gerçekleştirmesi de büyük bir incelik. Ahilik bir okul, bir yaşam tarzı ve bir hayat biçimidir. Ahilik Anadolu Selçuklu Dönemi'nde başlayan Osmanlı Dönemi'nde devam eden ve günümüze kadar gelen bir mirastır. Esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini büyütmede, üretim kapasitesini artırmada yaşadıkları en büyük sorunların başında finansman erişiminin olduğunu biliyorum. Ahiliğin günümüz temsilcileri olan, esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve omuzlarındaki yükü azaltmak bilinciyle çalışmalarımıza durmaksızın devam etmekteyiz" dedi. - UŞAK