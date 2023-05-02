Sözen 60 milyonluk KÖYDES ödeneğinin önemine dikkat çekti

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depreme rağmen 60 milyon liralık KÖYDES ödeneğinin Karabük'e ayrılmasının devletin çok güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Karabük İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantılarının ilki İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, "Bildiğiniz üzere asrın felaket diye nitelendirdiğimiz büyük bir afeti yaşadık. Bu vesileyle tekrar ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sabırlar diliyoruz, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii bu felaketin ilk günden itibaren Karabük İl Özel İdaresi olarak bölgeye hızlı bir şekilde intikal edildi. Daha sonra da oranın yeniden imarı ile ilgili önemli çalışmalara imza atmış olduk. Şöyle ki Karabük adına orada bir konteyner kenti kuruldu. Onun dışında valimizin öncülüğünde bir Karabük çarşısı oraya inşa edildi. İl Özel İdaremiz adına orada bulunan personelimiz gerçekten büyük bir özveriyle orada çalışmalarını yürüttüler. Valimizin Adıyaman'da özellikle il koordinatörler görevlendirilmesinden çok büyük başarılara imza atıldı. ve oranın yeniden imarı, inşaatıyla ilgili önemli çalışmalar yürütüldü" dedi.

Geçen hafta itibariyle de deprem bölgesindeki tüm iş makinelerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra geri getirildiğini belirten Sözen, "Oradaki işlerin tamamlanması sonucunda gelen araçlarımız hızlı bir şekilde kademede bakımlarını tamamladık. Bir an önce sahaya sürmek suretiyle aksayan işlerimizi daha doğrusu köylerimizde kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına hızlı bir şekilde de sahaya sürülmekte ve bu hafta içinde inşallah tüm ekiplerimizle, tam kadro sahada olacağız. Onun dışında asfalt programlarımızdan geçen yıl kaldığımız yerden yine bu hafta içinde başlamış olacağız. 2023 yılı İl Özel İdaremiz adına, il genel meclisimiz adına gerçekten bir yatırım yılı ve atılım yılı olacak" diye konuştu.

Cam teras ve Bulak Mencilis Mağarasının Ramazan Bayramına ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Sözen, "Bu yatırımlar yapılacak ve vatandaşımıza hizmet olarak geri dönecek. Biz cam terası kendimiz çalıştırmakla ilgili mecliste bu kararı aldığımızda aslında ne kadar önemli bir karar aldığımızı bir kez daha ispat etmiş olduk" şeklinde konuştu.

"Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir"

"Bildiğiniz gibi köyde seçenekleri geçen ay itibariyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla netleşmişti" diyen Sözen, "60 milyonun üzerinde bir ödenek köylerimizin altyapısını destekleme ve güçlendirme projeleri çerçevesinde ilimize tahsis edilmişti. Gerçeği söylemek gerekirse bu kadar büyük bir yıkımın, büyük bir felaketin ülkemiz maruz kalmıştı ve buraların inşasıyla ilgili önemli harcamalar yapılırken ilimize bu şekilde devasa bir ödeneğin tahsis edilmesi gerçekten bizleri çok sevindirdi. Bu da devletimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Belki dünyada kendi yaralarını sarmaya çalışırken bir tarafta büyük yıkımlarla mücadele ederken diğer illerin inşasındaki işlerin ve işlemleri aksatmamak adına ödeneklerde herhangi bir düşüşün olmaması hatta artarak devam etmesi de bizim adımıza gerçekten ülke olarak nereden nereye geldiğimizin çok önemli" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK