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Sivas Kongresi'nin 105. Yıl Dönümünde Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu

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Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği (SOSAD) Başkanı İsmail Timuçin, Sivas Kongresi'nin 105.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği (SOSAD) Başkanı İsmail Timuçin, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik bağımsızlığın önemine vurgu yaptığı İzmir İktisat Kongresi konuşmasına atıf yaparak, sanayileşmenin ülke için ne kadar önemli olduğunu belirtti.

SOSAD Başkanı İsmail Timuçin, Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığın zaruretine dikkat çektiğini dile getirerek, "Mustafa Kemal Paşa henüz Cumhuriyeti ilan etmeden önce Şubat 1923 yaptığı İzmir iktisat Kongresinde 'Yeni Türkiye'mize layık olduğumuz düzeye eriştirebilmemiz için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz' demiştir. Nice savaşlarda zafer elde etmiş olan büyük önder, tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığın zaruretine dikkat çekmiştir. Nitekim Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta kurulmasını istediği Cer atölyesinin yapım aşamasında bizzat gelerek ziyaret etmesi sanayileşmeye ve ekonomiye verdiği önemin bir göstergesidir" dedi.

4 Eylül ruhuyla ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar

Timuçin, 4 Eylül ruhuyla Sivas'a ve ülkemizin ekonomisine değer katabilmek için gayret ettiklerini söyleyerek, "Dünyadaki gelişmeler güçlü ekonomiye ve sanayiye sahip ülkelerin diğer ülkeler karşısında ne kadar üstünlük sağladığını göstermektedir. Bizler de Anadolu'nun ortasında Cumhuriyet şehri Sivas'ta karşılaşılan olumsuzluklar ve zorluklara rağmen 4 Eylül ruhuna yakışır vatansever bir ruhla şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine değer katabilmek, daha ileriye taşıyabilmek, muasır medeniyetler seviyesine girebilmenin gayreti içerisindeyiz. Üretim yapmanın kutsiyetine inanan insanlar olarak binerce şehit vererek kazandığımız bağımsızlığımızı nice fabrikalar dikerek ekonomik bağımsızlığımızla taçlandırmak ve güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm dava arkadaşlarına minnettarız, ruhları şad olsun. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresinin 105. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi sivas

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