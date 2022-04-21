Son Dakika: Rusya'dan ABD'ye jet misilleme! Yaptırım listesinde Kamala Harris ve Zuckerberg de var

Rus ordusunun sabah saatlerinde Mariupol'ü ele geçirdiğini duyurmasının ardından ABD Başkanı Biden, bir açıklamada bulunarak Ukrayna'ya 800 milyon doları askeri yardım olmak üzere 1.3 milyar dolarlık yardım paketi göndereceğini duyurdu. Söz konusu askeri yardımda ağır silahlar, mühimmat ve dronlar olacağı belirtilirken, Rusya bayrağı olan gemilerin ise ABD'nin limanlarına girememeği açıklandı.

RUSYA'DAN 90 KİŞİYE YAPTIRIM KARARI

Biden açıklamalarının hemen ardından Moskova yönetimi, 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.Yaptırım kararı alınan isimler arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg de bulunuyor.

ABD'NİN ASKERİ YARDIM PAKETİNDE NELER VAR?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni açıkladığı 800 milyon dolarlık Ukrayna silah yardımı paketinde obüs topları, 121'den fazla insansız hava aracı, top mermileri, taktik araçlar ve yedek parçalar yer aldığını açıkladı.

Bu yardımın özellikle de Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya'nın başlattığı yeni taarruza karşı kritik öneme sahip olduğunu aktaran Kirby, "Pakette 72 adet 155 mm obüs top sistemi, 144 bin top mermisi, 155 mm obüsleri çekmek için 72 taktik araç, 121'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi, diğer saha ekipmanı ve yedek parçalar bulunuyor." dedi.

Kirby, bu askeri yardımın, 13 Nisan'da duyurulan 18 adet 155 mm obüs topları ile birlikte, beş taburu donatmaya yetecek kadar top sistemi sağlamış olacağını belirtti.