Son Dakika: İstanbul'da evini su basanlara ilk etapta 5 bin TL, iş yerlerini su basanlara 10 bin TL nakit elden verilecek

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Yağmurdan en çok etkilenen ilçelerden biri ise Esenyurt oldu.

Esenyurt'ta dere taştı, birçok ev ve iş yerini bu bastı. Haramidere'nin taşması sonucu en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri de etkilendi. İtfaiye ve Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden mahsur kalan 2 ailenin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler baskının ardından gece boyunca bodrum katlarda su baskını yaşanan evlerde arama çalışmalarını sürdürdü.

BEYKOZ'DA BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Beykoz'da da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalı Mahallesi Meydan Sokakta bulunan bir eve yıldırım düştüğü iddia edildi. Yıldırım düşen ev tutuştu. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları bölgedeki hastaneye sevk etti. Beykoz'da aşırı yağış sebebiyle sahil yolu, caddeler ve bazı sokaklar su altında kaldı. Bir evi ise aşırı yağış sebebiyle su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı.

EVİNİ SU BASANLARA 5 BİN, İŞ YERİNİ SU BASANLARA 10 BİN TL VERİLECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sabah saatlerinde Esenyurt'a gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü. Burada kısa bir de açıklama yapan Bakan, "Bu gece sabaha kadar birkaç kez yoğun ve şiddetli bir yağmur yağdı. Biz de hem vali yardımcılarımız, AFAD Başkanımız, kaymakamımız ve il afet müdürümüz burada bir çalışma ortaya koydular. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte de bir değerlendirme yaptık. Onlar da su basan yerlerle alakalı boşaltmaları yapıyorlar.Yani bundan sonra nasıl bir adım atılması gerekir ve hızlı ve çabuk süratli adımlar ne şekilde olması gerekli vatandaşlarımızı dinledik. Hem meselenin hikayesini de hep beraber değerlendirme fırsatına sahip olduk. Bir daha burada su basmamasını teminen neler yapılabilir bu konuda bir karşılıklı çalışma da yapılacak ve yapılanlar var, yapılanları değerlendirdik. Ayrıca evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. Allah'a hamd olsun bir can kaybımız yok önemli olan o. Bir anda yoğun bir yağmurla karşı karşıya kalındı. Burada yapılması gereken işler var, onu da büyükşehir belediyesi ile değerlendirildi ve zannediyorum yakın bir zamanda yapılıp sona erecek. Geçmiş olsun arkadaşlar hasar tespitlerini bu gece yarısına kadar yapıp bitirecekler ve vatandaşımızın burada karşı karşıya kalmış olduğu bu mağduriyette, en azından maddi mağduriyet, tabii mübarek bayram günü karşı karşıya kaldığı diğer mağduriyetimaalesef çözemeyiz ama maddi mağduriyeti çözebilmek için gerekli yardımlar destekler ortaya konulacak, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.