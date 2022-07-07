Son dakika haberleri! Personele seyyanen zam müjdesi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, asgari ücrete gelen ara zam sonrası belediye bünyesinde çalışan 530 işçiye seyyanen zam müjdesi verdi. Böylelikle İnegöl Belediyesi'nde en düşük maaş 7 bin TL oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından verilen en az bin TL seyyanen zam müjdesi sonrası İnegöl Belediyesi, Hak-İş Sendikası ile yeniden masaya oturarak ek protokol imzaladı. Belediye encümen salonunda düzenlenen ek protokol sözleşmesinde Belediye Başkanı Alper Taban, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, birim müdürleri ve sendika temsilcileri yer aldı.

Personellerinin artan kur ve enflasyon karşısında ezilmelerine rıza göstermeyerek emeğe ve emekçiye verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, imzalanan ek protokol ile ilgili açıklama yaptı. Mustafa Yavuz açıklamasında, "İnegöl Belediyesi Personel A.Ş ile Hizmet-İş Sendikamız arasında imzalanan ek protokolümüz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz tarihi itibariyle asgari ücrete yüzde otuz oranında iyileştirme yaparak emeğe ve emekçiye verdiği değeri ortaya koymuştur. İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban da cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu ücret artışına duyarsız kalmayarak; ben çalışanlarımı artan kur ve yüksek enflasyon karşısında ezilmelerine rıza gösteremem, benim çalışanım ailesinin ve çocuklarının karşısında başı öne eğilmesin diyerek emeğe ve emekçiye vermiş olduğu değeri ortaya koymuştur. Belediye Başkanımıza şahsım, sendikam ve tüm çalışan arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ek protokol imza töreninde açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dünya genelinde artış gösteren ekonomik dalgalanmaya karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mücadelesine destek verdi. Başkan Alper Taban açıklamasında, "Malum dünya genelinde yaşanan ekonomideki değişim alım gücünü de etkiledi. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımız bir dizi çalışmalar yürütüyor. 20 yılda yapılan çalışmalar, ülkemizin kalkınması ve pek çok dev projenin hayata geçmesi detay detay incelendiğinde gerçekten fersah fersah işler yapıldığını görüyoruz. Bu işler insan eliyle yapılıyor. Onları da ekonomik koşulları arkasında bırakmadan refahı yukarı doğru kaldırarak el birliğiyle inşallah bugünleri de aşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 530 personele müjde vererek İnegöl Belediyesi'nde en düşük maaşın 7 bin TL olduğunu açıkladı. Başkan Alper Taban açıklamasının devamında, "Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Tabi bizde yaptığımız değerlendirmeler neticesinde belediye personelimize en az bin TL seyyanen zam artışı yaparak 7 bin TL seviyesi ve üstünde olmak koşuluyla iyileştirme yapmak istedik. Yapılan bu iyileştirme Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak. Arkadaşlarımızın da bu noktada iletilerini ve geri bildirimlerini görüyoruz. Kurumumuza olan hizmetlerinden, katkılarından ve gayretlerinden dolayı her bir çalışan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yapılan çalışmaların da tüm şirket çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalar sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ek protokol sözleşmesini imzaladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi