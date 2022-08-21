ATO Başkanı Baran: 'Ticari Faizler Merkez Bankası'nın Politika Faiziyle Uyumlu Hale Getirilerek Reel Sektörün Önü Açıldı'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından aldığı önlemlerle bankaların ticari kredi faizlerini yüzde 30’ların üzerine çıkmayacak bir şekilde sınırlandırmış olduğunu belirterek, “Yüzde 45’leri aşan faizler ve krediye erişememe reel sektörün hareket kabiliyetini kısıtlıyordu. Küresel ekonominin çok sayıda riskle uğraştığı bu dönemde reel sektörümüz için yeni yatırım ve üretim imkanları ortaya çıkıyor. Bu fırsatların değerlendirilebilmesi için iş dünyamızın desteğe ihtiyacı var. Alınan bu önlemlerle ticari faizler Merkez Bankası’nın politika faiziyle uyumla hale getirilerek yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın devamı için reel sektörün önü açıldı” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından aldığı önlemlerle bankaların ticari kredi faizlerini yüzde 30'ların üzerine çıkmayacak bir şekilde sınırlandırmış olduğunu belirterek, "Yüzde 45'leri aşan faizler ve krediye erişememe reel sektörün hareket kabiliyetini kısıtlıyordu. Küresel ekonominin çok sayıda riskle uğraştığı bu dönemde reel sektörümüz için yeni yatırım ve üretim imkanları ortaya çıkıyor. Bu fırsatların değerlendirilebilmesi için iş dünyamızın desteğe ihtiyacı var. Alınan bu önlemlerle ticari faizler Merkez Bankası'nın politika faiziyle uyumla hale getirilerek yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın devamı için reel sektörün önü açıldı" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından, reel sektörün daha uygun kredi faizleriyle ticari krediye erişebilmesini sağlamak için aldığı makro ihtiyati tedbirleri değerlendirdi. Baran yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"BU İKİ KARARDAN ÖNCE REEL SEKTÖR TİCARİ KREDİLERE ERİŞİMDE SORUN YAŞIYORDU"

"Bu iki karardan önce reel sektör ticari kredilere erişimde sorun yaşıyordu ve yüzde 45'leri aşan oranlarla karşı karşıya kalıyordu. Hatırlayacağınız üzere geçen haftalarda iş dünyası bankalardan ticari kredi alamadıklarından ve kredi faizlerinin çok yüksek olduğundan yakınıyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizde konuyla ilgili toplantı da gerçekleşmişti. Bu toplantının ardından Merkez Bankamızın aldığı kararlar ve yayınladığı önlemler reel sektörün sesinin duyulduğunun göstergesidir ve üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Söz konusu düzenlemeyle bankalar verecekleri ticari kredilerde uygulayacakları faiz oranlarına göre karşılık ayırmak zorunda kalacak. Faizi yüzde 22,85'i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29,38'i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90'ı kadar menkul kıymeti karşılık olarak ayıracak. Bu düzenleme ile ticari kredi faizleri yüzde 30'la sınırlandırılmış, üzerinde bir faiz oranıyla kredi verilmesi imkansız hale getirilmiştir. Yani geçen günlerde şikayet edilen yüzde 45'leri bulan ticari faiz oranları gündemden kalkmış oldu. Bankaların uygulayacakları faiz Merkez Bankamızın belirlediği yüzde 13'lük oranla uyumlu seyredecek.

"FIRSATLARIN DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN İŞ DÜNYAMIZIN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Yüksek faiz ve krediye erişememe sorunu reel sektörün hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Küresel ekonominin çok sayıda riskle uğraştığı bu dönemde reel sektörümüz için yeni yatırım ve üretim imkanları ortaya çıkıyor. Bu fırsatların değerlendirilebilmesi için iş dünyamızın desteğe ihtiyacı var. Alınan bu önlemlerle ticari faizler Merkez Bankası'nın politika faiziyle uyumla hale getirilerek yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın devamı için reel sektörün önü açıldı. Reel sektörü destekleyici kararların devreye alınması çok kıymetli. İş dünyamızı destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanımız Şahap Kavcıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."