Altında yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar kuyumculara koştu! En çok talep 2 üründe

Geçtiğimiz hafta altında yaşanan düşüşün ardından piyasa hareketlendi, altın yatırımcısı kuyumculara koştu. Yaşanan hareketlilikten memnun olan bir kuyumcu, "Büyük bir talep var. Zannediyorum ki önümüzdeki haftalarda altın bu düşüşünden sonra bir yükseliş gösterecek" dedi. Yatırım yapmak isteyenler, işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın satın aldı.

Altın fiyatlarının düşmesi, yatırım yapmak isteyenleri heyecanlandırdı. Kuyumcu esnafı ise gidişatın önümüzdeki haftalarda tersine dönerek yükselişe döneceğinin sinyalini verdi.

İŞÇİLİKSİZ ZİYNET VE GRAM BAZINDA KÜLÇE ALTINA YÖNELDİLER

Aksaray'da da yatırımcılar altın piyasasına yöneldi. Kentte kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar, ileriye dönük yatırımlarında işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın satın almayı tercih etti. Son 3 aylık dönemde döviz bazında yatırım yapan vatandaşlar, kuyumcuların fırsat tavsiyesi ile dövizlerini altın tezgahlarında değerlendirdi.

"HER DÜŞÜŞ ALIM İÇİN FIRSATTIR"

Kuyumcu vitrinlerinde işçiliği olmayan ziynetlere göz gezdiren yatırımcılar, kuyumcuları dikkate alarak uzun vadede yatırımlarını yaptı. Bin liranın altında seyreden gram altın fiyatları yüzleri güldürürken, kuyumcu Mustafa Aslan, "Her düşüş alım için bir fırsattır" diyerek yatırım tavsiyesinde bulundu.

"BU DÜŞÜŞTEN SONRA BİR YÜKSELİŞ GÖSTERECEK"

Kuyumcu Aslan, "Altın geçen haftaya göre biraz geriledi. Büyük bir talep var, özellikle 24 ayar ve ziynet altınlara. Zannediyorum ki önümüzdeki haftalarda altın bu düşüşten sonra bir yükseliş gösterecek. Her düşüş alım için bir fırsattır. Özellikle bu jeopolitik olayların neticesinde altının önünün açık olduğunu ve yükseleceğini tahmin ediyorum. Tam olarak oran veremeyiz, uzun vadede altının yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yatırımcılara da tavsiyemiz daha çok işçiliği olmayan ziynet ve 24 ayar külçe altın almaları" dedi.

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