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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (4)

Ekonomi Haberleri

Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberleri... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,87 ile Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,87 ile Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF ise yüzde 3,66'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,3771765,87
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF34,8438215,11
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu2,4856934,68
Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,8595514,25
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)0,1499334,09
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu2,0626233,80
Tacirler Portföy Değ. Fon9,8954083,76
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)31,1164933,75
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF2,0792163,65
Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF)1,0708823,39
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,1044653,66
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,2154302,69
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF0,0590382,50
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,2859932,48
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,1262972,39
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Stand. EYF0,0347652,11
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0687341,83
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,0286451,75
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. EYF0,0761391,56
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0317031,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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