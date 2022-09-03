Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberleri... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,87 ile Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,87 ile Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF ise yüzde 3,66'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: