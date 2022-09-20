Son dakika haber! MÜSİAD, Kazakistan'da iş forumu düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD), Kazakistan'ın Almatı şehrinde Türkiye- Kazakistan İş Forumu düzenledi.

MÜSİAD Kazakistan Temsilciliği tarafından düzenlenen foruma Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, MÜSİAD Kazakistan Başkanı Yılmaz Kesen, MÜSAİD İhracat Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdulkadir Sıcakyüz'ün yanı sıra Kazak yetkililer ile iki ülkenin farklı sektörlerinden çok sayıda iş insanı katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Başkonsolos Akıncı, mevcut küresel gündem şartlarında Türk-Kazak iş birliğinin bir zaruriyet olduğuna işaret ederek, özellikle ticari alandaki iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesini sağlayacağını belirtti.

Kazakistan'ın Ulusal Girişimciler Odası Atameken'in Almatı Başkan Vekili Akerkin Eraliyeva da gelecek dönemde MÜSAİD ile iş birliğini yoğunlaştırmak için memorandum imzalamak istediklerini dile getirdi.

MÜSİAD Kazakistan Başkanı Kesen, forum kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'den beri Kazakistan'da faaliyet gösterdiklerini ve bugünde üye sayısının 185 civarında olduğunu söyledi.

Kesen, temel amaçlarının iki ülke arasındaki ticari ilişkileri artırmak olduğunu kaydederek, "Bu iş forumunun düzenlenme amacı da iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması için iş adamlarının karşılıklı görüşmelerini sağlayarak ticari anlaşmaların zeminini hazırlamaktı." dedi.

MÜSİAD'ın sadece iş insanlarını bir araya getiren ve onların birbirleriyle kaynaşmasını sağlayan güçlü bir sivil toplum kuruluşu değil aynı zamanda uluslararası ticaret diplomasisinde de önemli potansiyeli olan bir platform olduğuna dikkati çeken Kesen, "Sayın Cumhurbaşkanlarımız, kardeş ülkeler Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin önce 5 milyar dolara sonra 10 milyar dolara artırılması yönünde net talimat vermiştir. Biz de bu talimatı en yaraşır şekilde yere getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MÜSAİD İhracat Geliştirme Komisyonu Başkanı Sıcakyüz de foruma katılmak için Türkiye'den farklı sektörleri temsilen 32 iş insanının geldiğini aktardı.

Sıcakyüz, Türk iş heyetinin Almatı'da çeşitli temaslarda bulunduğunu belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz programla iki ülke arasındaki ticari hedefe ulaşmak için bir adım daha atmış olduk." dedi.

Forum çerçevesinde, Türk ve Kazak iş insanları arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek.