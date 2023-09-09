Son Dakika: G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı! Türkiye'ye övgü, Rusya ve Ukrayna'ya çağrı var

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi kapsamında yayımlanan sonuç bildirgesinde Türkiye'ye övgü, Rusya ve Ukrayna'ya dikkat çeken bir çağrı geldi. Bildiride, "Tahıl Koridoru'nda Türkiye'nin çabalarını takdir ediyor, Rusya ve Ukrayna'ya teslimatın sürmesi için çağrı yapıyoruz" denildi.

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılım gösterdiği 18'inci G20 Liderler Zirvesi bugün başladı. Sabah saatlerinde ilk oturumun gerçekleştiği zirve sonrası liderler ikili temaslara geçti. İlk olarak BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Erdoğan, daha sonra Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. G20'nin ilk gününde sonuç bildirgesi de yayımlandı. Bildiride Tahıl Koridoru çabaları nedeniyle Türkiye'ye övgü, Rusya ve Ukrayna'ya ise teslimatın sürme çağrısı yapıldı.

SONUÇ BİLDİRGESİNDE YER ALANLAR

G20 liderlerinin anlaştığı sonuç bildirgesinde Ukrayna konusunda tüm üye devletlerin BM sözleşmesine uygun hareket etmesi gerektiği belirtildi. Bildiride şu maddeler yer aldı:

Ukrayna savaşı konusunda tüm devletler BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli.

Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı.

Nükleer silahların kullanılması veya kullanmakla tehdit edilmesi kabul edilemez.

Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler mevcut.

2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerekiyor.

Rusya ve Ukrayna'ya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz.

Çatışmaların barışçıl çözümü ile diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip.

ERDOĞAN'DAN İKİLİ TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından ikili temaslar kapsamında ilk olarak BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, mevcut iş birlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Brezilya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, G20 üyesi iki büyük ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığını devralacak Brezilya'ya şimdiden başarılar dileyerek, iki ülke arasında geçen sene gerçekleşen 5.6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin müşterek gayretle 10 milyar dolara çıkartılabileceğini kaydetti.

Erdoğan sonrasında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

PUTİN, Şİ VE SANCHEZ ZİRVEYE KATILMAYACAK

Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Covid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla zirveye katılamayacağı bildirildi.

Ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunması için imkan da sunan zirve vesilesiyle katılımcı ülke liderlerinin, başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.