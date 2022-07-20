Son Dakika! Erdoğan'dan İstanbul'daki sel felaketi sırasında tatilde olan İmamoğlu'na tepki: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin - Haberler

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Son Dakika! Erdoğan'dan İstanbul'daki sel felaketi sırasında tatilde olan İmamoğlu'na tepki: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da etkili olan sel felaketi sırasında tatilde olması büyük tartışma yaratmıştı. İran dönüşü uçakta konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakıyorsun İstanbul'da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye'de, şurada, burada. Öbürü bir başka yerde. Ya nerede olursan ol ama böyle bir felaket olduğu zaman sen oranın sorumlususun, atlayacaksın geleceksin. Ben de yaptım bu belediye başkanlığını" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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