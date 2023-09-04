Son Dakika: Enflasyon ağustos ayında yüzde 9,09 artarak yıllık bazda yüzde 58,94 oldu
Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,09 artarken, yıllık bazda yüzde 58,94'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon temmuzda yüzde 9,49 yükseliş göstermişti. Bu ay ise enflasyondaki yükseliş yüzde 9,09 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 58,94'e çıktı.
TÜFE'deki (2003=100) değişim ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleşti.