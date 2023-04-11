Son Dakika! Erdoğan: Kamuda mülakatı kaldıracağız, işe alımları sınavlardaki başarı sırasına göre yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

DİKKAT ÇEKEN SEÇİM VAADİ

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini kazanmaları halinde yerine getirecekleri vaatleri bir bir sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sektörüyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"KAMUDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

Kamuda mülakatın kaldırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diye konuştu.

"EMEKLİNİN, MEMURUN REFAH DÜZEYİNİ YÜKSELTECEĞİZ"

Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanların refah düzeylerini yükselteceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimizi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak, refah düzeylerini yükselteceğiz" ifadesini kullandı.

"DİJİTAL TÜRK LİRASI PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle ülkemizden en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet on milyar dolar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız. Üretimin tabana yayılmasında çok önemli görev ifa eden KOBİ'lerimizi, büyüyen ekonomimizin lokomotifleri olarak, finansmandan istihdama her alanda daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bugüne kadar hassasiyetle devam ettirdiğimiz bütçe disiplininden önümüzdeki dönemde de taviz vermeyeceğiz. Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil Dijital Türk Lirası projemizi hayata geçireceğiz."