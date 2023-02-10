Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Depremzedelere 1 yıllık kira yardımı

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin bilgi almak için Adıyaman'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.

DEPREMZEDELERİN KİRA BEDELİ 1 YIL SÜREYLE KARŞILANACAK

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl içerisinde yıkılan binaların yeniden inşa edileceğini ve sahiplerine teslim edeceğini ifade ederek, "10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek" dedi.

"THY, GELENİ DE GİDENİ ÜCRETSİZ OLARAK TAŞIMAK ZORUNDA"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "THY, ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır, bunların da gerekli talimatı kendilerine verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Pazartesi günü ardı ardına yaşanan depremlerle maalesef çok büyük kayıplarımız oldu. 10 ilimizde çok ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana illerini ziyaret ederek durum tespitleri yaptık. Dün Osmaniye, Kilis'teydim. Şimdi Adıyaman'dayız buradan da Malatya'ya hareket edeceğiz.

"DEPREM ANINDAN İTİBAREN DEVLETİMİZ ALANDA OLMUŞTUR"

Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını iyi biliyorum. Hayatını kaybedenlerin vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e, yaralıların sayısı 75 bin 573'e ve 76 binin üzerinde vatandaşlarımız tahliye edildi. Deprem anından itibaren devletimiz alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 km'lik alana yayıldığı için işimiz çok zor oldu. Bölgede ilk müdahale ve organizasyonu yapacak olanların ya kendisinin ya ailesinin yıkımlar altında kalması da eklenmiştir.

"MÜDAHALELERİ GEREKLİ HIZA ULAŞTIRAMADIĞIMIZ GERÇEKTİR"

Şu anada kadar 94 ülkeden gelen teklifler çerçevesinde ekipler gelmeyi sürdürüyor. Yıkım öylesine büyük alanda öylesine çok binayı etkilemişti ki 140 binden fazla kişiyle dünyanın belki de en büyük arama kurtarma ekibini toplamamamıza rağmen müdahaleleri gerekli hıza ulaştıramadığımız gerçektir. Devletimiz de tüm STK'larımız da vatandaşlarımızın her biri de dostlarımız ve kardeşlerimiz de depremzedelerin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir.

"BAZI KENDİNİ BİLMEZLER MARKETLERİ SOYUYOR"

Bazı kendini bilmezler marketleri soyuyor, iş yerlerine saldırıyor. OHAL ile bu suistimalleri yapanlara, yakalandığı anda gerekli müeyyideler uygulanacak.