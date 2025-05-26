Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var
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Asal Araştırma şirketinin yaptığı son araştırmanın sonuçları, vatandaşın en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 65'i, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "Ekonomi/Hayat pahalılığı" yanıtını verdi. Anket sonuçlarına göre; vatandaşların 3'te 1'i, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor.

Asal Araştırma şirketi, 26 ilde 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2000 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, katılımcılara ilk olarak, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

EKONOMİ EN ÖNEMLİ SORUN

Ekonomi/hayat Pahalılığı yüzde 65,6 ile ilk sırada yer alırken adalet/hukuk sistemi ise yüzde 7,3 ile ikinci sırada yer aldı. Ankette Türkiye'nin diğer sorunları ise şöyle sıralandı:

  • İşsizlik: Yüzde 4
  • Terör: Yüzde 3,1
  • Eğitim: Yüzde 2,4
  • Kentsel dönüşüm/Deprem: Yüzde 2,1
  • Hükümet: Yüzde 2
  • Güvenlik/Asayiş: Yüzde 1,4
  • Muhalefet: Yüzde 1,3
  • Kürt sorunu: Yüzde 1,1
  • Göç sorunu/Mülteci: Yüzde 1
  • Sağlık sistemi: Yüzde 0,7
  • Diğer: Yüzde 5,8
  • Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 2,2

Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

'SORUNLARI KİM ÇÖZER' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Anketin ikinci sorusunda ise "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunu yönetildi. Bu soruya verilen yanıtlar dikkat çekti. Vatandaşların 3'te 1'i, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor.

"AK Parti çözer" diyenlerin oranı yüzde 26'da, "CHP çözer" seçeneğini tercih edenler ise yüzde 17,5'te kaldı.

Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Anket sonucunda ortaya şu sonuçlar çıktı:

  • Hiçbiri: Yüzde 34,7
  • AK Parti : Yüzde 26
  • CHP: Yüzde 17,5
  • DEM Parti: Yüzde 4,6
  • MHP: Yüzde 4,3
  • İYİ Parti: Yüzde 1,4
  • Zafer Partisi: Yüzde 1,2
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1
  • Diğer: Yüzde 1,5
  • Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 7,8
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıtycoon:

sorunu yaratan akp ama halen onun çözeceğine inanan bir kitle var, yazık.

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Haber YorumlarıMGk:

17,5 işte gerçek Chp oyu

Yorum Beğen60
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Haber YorumlarıZekeriya Arslan:

Türkiye'nin sorunlarını Erdoğan çözer..... emekli olursa her sorun çözülür.....

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Haber YorumlarıMetin Taşkın:

dogru bir anket. katiliyorum

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Eğer sorunları sorun etmezseniz sorun kalmaz. Şuan ki politika bunun üzerine o yüzden sorun etmeyin.

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