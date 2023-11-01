Soğuk Havada Kış Çayı Talebi Arttı

Soğuk havanın etkisiyle kış çayına olan talep arttı. Kış çaylarında fiyatlar ise geçen seneye göre iki kat arttı.

Soğuk havanın yüzünü göstermesinin ardından kış çayına talep arttı. Kış çaylarında geçtiğimiz seneye göre iki kat fiyat artışı yaşandı.

Kışın en çok tercih edilen çaylar arasında olan kış çayına talep arttı. Soğuk havanın yüzünü göstermesinin ardından Eminönü'nde bulunan esnaflarda kış çayı hareketliliği başladı. Kilosu 850 TL'den satılan kış çayı, geçtiğimiz seneye göre yüzde 100 zamlandı. Vatandaşlar ise kilo yerine 50 yada 100 TL'lik almayı tercih ediyor.

"Gribal enfeksiyonlara karşı koruyor"

Kış çaylarına talep arttığını belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, "Havaların soğumasıyla vatandaşlar kış çayı almaya başladı. Kışın gribal enfeksiyondan korunmak için genelde vatandaşların tercihi kış çayı oluyor. Eminönü kış çayı almak için doğru nokta. İçerisinde papatya, hibisküs, limon, portakal, gül var. Bunu doktorlarda içmesini tavsiye ediyor. Kilosu 850 TL, genelde vatandaşlar 50-100 TL'lik alıyorlar. Geçen sene ise kilosunu 400-450 TL arasında satıyorduk. Bu karışım tamamen doğal, o yüzden sıcak suya karıştırıp içmek gerekiyor. Yurt dışından da gelen vatandaşlar da gelip alıyorlar. Genelde kilo işi alıyorlar orada dağıtıyorlar" şeklinde konuştu.

"Yurt dışındaki arkadaşlarıma dağıtacağım"

Almayandan geldiğini belirten Cengiz Aksu, "Genelde Eminönü'ne geldiğim zaman buradan alışveriş yapıyorum. Bugünde kış çayı alacağım. Yaklaşık 1 kilo alacağım. Yurt dışında çok bulunmadığı için oradaki arkadaşlarıma dağıtacağım" dedi. - İSTANBUL