SOCAR Türkiye'nin iştirakleri "Beslenme Dostu İşyeri" sertifikası aldı

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - SOCAR Türkiye'nin iştirakleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası'nı aldı.

SOCAR Türkiye'nin iştirakleri Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası'nı aldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından saha denetimleri geçen hafta tamamlanan şirketler, tam puan alarak SOCAR Türkiye'nin bu sertifikayı Türkiye'de alan üçüncü şirket olmasını sağladı. Şirketlerin sertifikaları Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Emre Çetinkol ve Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun'un katılımıyla takdim edildi.

Şirket, SOCAR Aims For Efficiency - SAFE (SOCAR Verimliliği Hedefler) ilkeleri gereği, çalışanlarının sağlığını ön plana alıyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, işyerlerinde çalışanların sağlıklı beslenmesini ve fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek işte üretkenliği ve toplumda sağlıklı yaşamı desteklemeyi hedefleyen Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası'nı almasında; Wings for Life İzmir Koşusu, SOCAR Aliağa Olimpiyatları, 41. İstanbul Maratonu, Granfondo İzmir Yarışı ve Cerebral Palsy Türkiye için düzenlenen koşu etkinliklerine katılım, profesyonel spor eğitmenleri aracılığı ile online yaptırılan spor egzersizleri ve yoga eğitimleri, tenis kortları, futbol ve basketbol sahaları, 5 adet kapalı spor salonu gibi spora ulaşım imkanları, tesislerdeki yemek menülerinin çeşitliliği, uygun kalori değerlerinin uzman diyetisyen ve gıda mühendisleri aracılığı ile denetlenmesi ve garanti altına alınması, özel beslenme ihtiyacı olan çalışanlar için uygun menüler, gıda hijyen güvenliğinin sağlanması, sağlıklı yaşama teşvik için yerinde ve online diyetisyen hizmeti, online psikolojik destek hattı gibi organizasyon ve uygulamalar etkili olduğu belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi