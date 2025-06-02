SOCAR Türkiye, Bakü Enerji Haftası'nda Sıfır Karbon Emisyonlu Standıyla Yer Aldı

SOCAR Türkiye, Bakü Enerji Haftası'nda Sıfır Karbon Emisyonlu Standıyla Yer Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOCAR Türkiye, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na sıfır karbon emisyonlu stantla katıldı. Şirket, Türkiye'deki yatırım ve sürdürülebilirlik stratejilerini ziyaretçilere tanıtıyor.

SOCAR Türkiye, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Enerji Haftası kapsamında bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda sıfır karbon emisyonlu standıyla yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı, Baku Expo Center'da 2-4 Haziran'da SOCAR'ın ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

SOCAR Türkiye, fuar boyunca, Türkiye'de 18,6 milyar doları aşan yatırımla faaliyet yürüttüğü grup şirketleri Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, SOCAR Depolama, SOCAR Ticaret, Petkim RES bünyesindeki yenilikçi sürdürülebilirlik çalışmalarını tanıtacak.

Şirket, bölgenin en büyük enerji fuarı olan etkinliğin ilk gününde, Türkiye'deki yatırımları ekseninde sürdürülebilirlik stratejilerini paylaştı.

SOCAR Türkiye'nin karbon ayak izini sıfırlama hedefleri, yeşil enerji yatırımları, biyoteknoloji ve kimyasal geri dönüşüm uygulamalarının yanı sıra SOCAR AR-GE ile sürdürülebilirlik yol haritasına sağladığı katkılar da ziyaretçilere aktarıldı.

Şirket fuarda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sıfır karbon emisyonlu stantla yer aldı.

SOCAR Türkiye, hazırlık sürecinden fuar bitimine kadar yapılan tüm lojistik ve uçuş kaynaklı emisyonları hesaplayarak, bu emisyonları sertifikalı karbon dengeleme projeleriyle nötralize ediyor. Böylece çevresel etkinin dengelenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik enerji ortaklığının sadece bölgesel değil küresel düzeyde de kritik önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"SOCAR Türkiye ve tüm grup şirketlerimizle, Azerbaycan ve Türkiye dostluk ve kardeşliğinin bir simgesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, 30'uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda enerji, dijital ve sosyal dönüşümden oluşan 'üçlü dönüşüm' yaklaşımımızı ziyaretçilerle paylaştık. SOCAR Türkiye olarak, yatırımlarımızı sürdürülebilirlik odağında şekillendiriyor, dijitalleşme ve AR-GE yetkinliklerimizle enerji sektöründe sürdürülebilir dönüşüme liderlik ediyoruz. Attığımız adımlarla Türkiye'nin enerji üssü olma vizyonuna katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.