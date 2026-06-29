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STSO Başkanı Özdemir'den ilk bine giren üç firmayı tebrik etti

STSO Başkanı Özdemir'den ilk bine giren üç firmayı tebrik etti
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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2025 yılı araştırmasında Sivas'ta üretim yapan 3 firma, Türkiye'nin en büyük ihracatçıları listesine girdi. STSO Başkanı Zeki Özdemir, firmaları tebrik ederek başarının şehir ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırmasında Sivas'ta üretim yapan 3 firmanın listeye girmesinin ardından STSO Başkanı Zeki Özdemir, firmaları tebrik etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2025 yılı Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırmasında, Sivas'ta üretim yapan üç firma Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer alma başarısı gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, elde edilen başarının şehir ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında Sivas'ta üretim yapan üç firmamızın yer alması bizleri gururlandırmıştır. Bu başarı, ilimizin üretim kapasitesinin, girişimcilik anlayışının ve ihracat potansiyelinin her geçen gün arttığını göstermektedir. Ülkemize döviz kazandıran, istihdam oluşturan ve şehrimize değer katan firmalarımızın yönetimlerini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum"

Üreten, istihdam sağlayan ve ihracatıyla Sivas ekonomisine katkı sunan tüm firmaların önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak üretim, yatırım ve ihracatı destekleyen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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