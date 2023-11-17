Sivas'ta Yağışlar Şeker Pancarı Rekoltesini Etkiledi

Sivas'ta aşırı yağışlardan dolayı tarlaya girilip ekilemeyen şeker pancarı beklenilen rekoltenin altında kalarak geçen sezonun rekoltesini verdi.

Üretimde ilk 5'te olan Sivas'ta şeker pancarında hasat devam ediyor. Her sene rekor rekoltelerle şeker pancarında adından söz ettiren Sivas, bu sene yağışlardan olumsuz etkilendi. Nisan ayında başlayan ve yaklaşık 4 ay boyunca devam eden yağışlardan dolayı şeker pancarları toprakla buluşamadı. Çiftçilerin ikinci kez ektiği şeker pancarında rekolte yağışlardan dolayı düştü. Hedeflenen 1 milyon 200 bin ton civarında olan rekolte 800 bin ton ile 1 milyon ton arasında kaldı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas'ta şeker pancarı her sene rekor rekoltelere koşuyor. Fakat 2023 yılının bahar aylarında aşırı yağışlardan dolayı çiftçimiz şeker pancarı ekiminde sıkıntı yaşadı. Sezon başında etkili yağışlardan dolayı pancar olmayınca çiftçimiz ikinci kez ekti. Bu yüzden bu seneki rekolte geçen seneki rekolteyi geçemedi" dedi.

"Hedefimiz 1 milyon 200 bin ton civarındaydı"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yağışlardan dolayı istenilen rekolteye ulaşılamadığından bahsederek, "Geçen sene olan 800 bin ton ile 1 milyon ton arasında olan rekolte bu sene de değişmedi. Bizim hedefimiz bu sene 1 milyon 200 bin ton civarındaydı. 2024 yılının bahar ayında yağışlar istediğimiz gibi giderse biz bu rekolteyi geçeriz. Sivas çiftçisi şeker pancarını her sene katlanarak ekmeye devam ediyor. Bu sene de rekolte ve kalitemiz çok iyi ama rekolteyi geçen seneki rakamın üzerine çıkaramadık. Şuanda da sökümleri başladı. Sivas'ta üretilen şeker pancarlarını Erzincan'a, Turhal'a, Malatya'ya, Kayseri'ye ve Yozgat'a ham madde olarak veriyoruz. Sivas çiftçisi şeker pancarı konusunda bilinçli" dedi.

"Çiftçimiz gelecek sezonun hazırlıklarına başladı"

Çetindağ, gelecek sezona çiftçilerin hazırlandığından bahsederek, "Çiftçiler bahar sezonunda yağışlardan dolayı tarlaya girip tohumunu atamadı. Mayıs aylarının sonlarına doğru şeker pancarını ekti ama bu durum hem rekolteyi düşürdü hem de parsel sayısını düşürdü. Bu sene ekilen dönüm az olmasına rağmen geçen seneki rekolteyi yakalamış olduk. Bu sene yağmurlar istediğimiz gibi olsaydı 1 milyon 200 bin ton civarında rekolte alacaktık. Çiftçimiz gelecek sezonun hazırlıklarına başladı" diye konuştu. - SİVAS