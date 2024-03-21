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Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

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Sivas'ta Ocak ayında 187 bin 713 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Şubat'ta 188 bin 843'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Ocak ayında 187 bin 713 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Şubat'ta 188 bin 843'e yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 98 bin 520'sini otomobil, 36 bin 565'ini traktör, 29 bin 331'ini kamyonet, 12 bin 991'ini motosiklet, 6 bin 476'sını kamyon, 3 bin 22'sini minibüs, bin 279'unu otobüs, 659'unu ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 256 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Şubat ayında 5 bin 256 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 459'unu otomobil, 845'ini kamyonet, 519'unu traktör, 174'ünü motosiklet, 73'ünü minibüs, 147'sini kamyon, 31'ini otobüs, 8'ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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