Sivas'ta Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi

Sivas Belediyesi tarafından kurulan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne devredildi. Tesisin 83 bin 426 metrekarelik alanda hayvancılık faaliyetleri yapılacak, diğer alanda ise süt toplama merkezi, yem bitkisi yetiştiriciliği ve tarım eğitim parkuru kurulacak.

Sivas'ta kurulan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve ticaret borsası başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle yapımı tamamlanan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsasının devri için düzenlenen törene, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bilgin, 83 bin 426 metrekarelik alanda hayvancılık faaliyetleri yapılacağını belirterek, "Öncelikle bölgede damızlık düve yetiştiriciliği yapılacak. Diğer 75 bin 431 metrekarelik alanda ise süt toplama merkezi, yem bitkisi yetiştiriciliği ve tarım eğitim parkuru kurulacak." ifadesini kullandı.

Daha önce işletmesi belediyeye devredilen Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsasını protokolle Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devrettiklerini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Daha önce canlı hayvan pazarı olarak inşa edilen bu tesis, yine amacına uygun şekilde hayvancılığa katkı sağlamak için damızlık düve yetiştirme merkezi olarak bölgeye hizmet edecek. Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği sahada üreticimizin yanında onları destekleyecek projelere imza atıyor. Bizler de 'klasik belediyecilik anlayışının dışında şehrimize katkı sağlayacak her projenin yanında yer alacağız' dedik ve bugün itibarıyla şehrimize kazandırılan bu projeyi amacına uygun bir şekilde kullanılmak üzere birliğe devretmiş bulunuyoruz. Mülkiyeti belediyemizde kalacak."

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger de çiftçilere eğitim vererek Sivas'ta tarım ve hayvancılığın kalkınmasına destekte bulunmak istediklerini ifade etti.