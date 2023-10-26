Sivas, Pastırma İçin Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Kayseri- Kastamonu didişirken Sivas pastırmasını tescilledi

Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu, 2022 yılında Sivas pastırması Coğrafi İşaret Tescili alıp Sivas pastırması olarak tescillendi

SİVAS - Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu, 2022 yılında Sivas pastırması Coğrafi İşaret Tescili alıp Sivas pastırması olarak tescillendi.

Kastamonu ve Kayseri arasında yaşanan pastırma savaşına Afyon'da katılırken, senindi benimdi kavgasında Sivas'ın sessiz sedasız pastırmasının tescilini aldığı anlaşıldı. 2022 yılında Sivas Ticaret Borsası Başkanlığı yapan, aynı zamanda pastırma üreticisi olan Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Pastırmasının Coğrafi İşaret Tescilini 2022 yılında aldıklarını açıkladı. Hastaoğlu yaptığı açıklamada, "Pastırma tartışması Kastamonu ve Kayseri arasında sürerken Afyon'da una dahil oldu. Asıl pastırma ustaları Sivas'ın Kızılca köyündendir. Dolayısıyla pastırma emekçileri Sivaslıdır. 2020 yılında Sivas Ticaret Borsası Başkanı olduğum dönem yaptığımız müracaatta 2 yıl sonda, 2022 yılında coğrafi işaret tescilimizi aldık. Herkes sahipleniyor ama tescili bizdedir. Ustalar Sivaslı olduğu için tescilde bizim hakkımızdı ve bunu aldık. Birileri bizi eleştirip çekemese de bizim için önemli değil. Bizim hedefimiz bu tartışmalara girmeden ürünümüzü geniş kitlelere yayıp daha da ticarileştirmektir" dedi.