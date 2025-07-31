Sivas'ın Ulaş Tarım İşletmesinde Tritikale Hasadı Başladı

Türkiye'de tritikale tohumunun yüzde 50'sini karşılayan Ulaş'ta hasat başladı. Tarlaya giren biçerdöverler, 14 bin 838 dekar alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde 14 bin 838 dekar alana ekilen tritikale bitkisinin hasadına başlandı. Buğday ve çavdarın melezi ile elde edilen, buğdayın verim yüksekliğini ve tahıl kalitesi ile çavdarın hastalıklara ve toprak özellikleri de dahil olmak üzere çevre şartlarına dayanıklılığını birleştiren yem bitkisinin hasadı, iş makinelerince sürdürülüyor. 5 biçerdöverin devasa tarlarda başlayan mesaisinin 15 gün sürmesi planlanıyor.

14 bin 838 dekar alanda hasat başladı

Hasat ile ilgili bilgiler veren Ulaş TİGEM Müdürü Ali Ceran, "Ulaş Tarım İşletmemizde tritikale dediğimiz buğday ve çavdar melezi olan hububatı yetiştirmekteyiz. Tritikale; genelde hayvan yemi olarak kullanılmakta. İşletmemizde 4 farklı çeşit tritikale ile çalışılmaktadır. Bunlar Karma 2000, Ümran Hanım, Özer ve Tatlıcak 97'dir. Bu 4 farklı çeşidi, farklı adaptasyon sağladıkları bölgelerde yetiştirmekteyiz. Bu yıl da hayırlısıyla hasadımıza başladık. Mevsim itibariyle bu yıl biraz kurak geçti. Olması gereken yağışları alamadık. Ona rağmen hasadımız normal şartlarda devam etmektedir. Rekolte olarak orta düzeyde bir verim beklemekteyiz. Bin 200 dekarı sulu olmak üzere 14 bin 838 dekar alanda hasat edeceğimiz tritikale bitkimiz var. İşletmemiz aynı zamanda korunga tohumculuğu da yapıyor. 4 bin 50 dekar arazide de onun hasadı olacak. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Biçerdöverlerin devasa tarlalardaki hasat anları, dron ile görüntülendi. - SİVAS