Sivas Belediyesi 2024'te Nakit Yakacak Desteği Verecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 2024 yılında ihtiyaç sahibi ailelere nakit yakacak desteği verileceğini duyurdu.

Sivas Belediyesi, ilk kez 2021 yılında başlattığı nakit yakacak yardımı desteğini 2024 yılında da sürdürecek. Her yıl binlerce aileye destek olmak amacıyla nakit yardımda bulunan Sivas Belediyesi, yeni yılda ihtiyaç sahibi ailelere bin TL yardımda bulunacak.

Yapılacak yardım ile ilgili basın açıklaması yapan Başkan Hilmi Bilgin, gönül belediyeciliği gereği dar gelirli vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Birçok alanda farklı desteklerimiz var. Pandemi ile başlayan süreçte ilk defa 2021 yılında 6 bin ailemize 500 TL olmak üzere yardımda bulunmuştuk. Yine 2022 yılında 7 bin aileye nakit yakacak desteğinde bulunmuştuk. 2023 yılında ise yaklaşık 5 bin ailemize nakit yakacak desteğinde bulunmuştuk. 2024 yılında da bugün itibariyle müracaatları başlatıyoruz. Ocak, Şubat ve Mart aylarında aile başı 3 bin TL olmak üzere nakit yakacak desteğinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Müracaat detaylarını açıklayan Hilmi Bilgin, "Müracaatlarımız bugün itibariyle başlıyor. 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 17: 00 da sona erecek. Müracaatlar internet üzerinden E-Devlet bağlantılı olarak yapılacak. Kriterlerimizin detayları internet sitemizde yazıyor. Asgari ücretten az geliri olan vatandaşlarımız müracaat edebilecek. Onun dışında evi olmayanlar müracaat edebilir, evleri olanlar da edebiliyor ama farklı kriterlerimiz var. İnşallah müracaatlarda bittikten sonra gerekli değerlendirmeleri yapıp ocak ayından itibaren aylık bin TL olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödememizi gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da inşallah bütçemizin el verdiği imkanda değil gerekli bütçe ayırarak darda kalan, ihtiyaç sahibiyim diyen her bir vatandaşımızın yanında olmaya onlara destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Bilgin, basın toplantısının ardından Hayat Ağacı Derneğine bağlı Gıda Bankasını gezdi. - SİVAS