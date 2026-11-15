Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas'a yılda 16,3 milyon metreküp içme suyu sağlayacak Koç Regülatörü projesi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi, Hafik'te törenle açıldı. Proje yılda 16,3 milyon metreküp su sağlayacak; regülatör, terfi merkezi, depolar ve yaklaşık 10 kilometrelik çelik boru hattı inşa edildi.

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını uzun vadede güvence altına almak amacıyla hayata geçirilen "Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi" açıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik ilçesi Koç Deresi mevkisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını diledi.

Suyun önemine dikkati çeken Güler, "Su konusu çok farklı bir alandır, yani toplumumuz açısından, insanlık açısından. Vücudumuzun yüzde 70'i su. Su deyince başka bir bakış açısına sahip olmamız lazım." dedi.

Güler, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önümüzdeki yıllarda su stresi altındayız. Toprağımızı korumamız lazım, temiz suyu korumamız lazım. Bu su kaynakları yüzey suyu olarak Kızılırmak'a katılıyordu ve orada da maalesef içme suyu özelliğini kaybediyordu. Bundan sonra da başka yine su kaynaklarını korumamız lazım. Projeyi başlatanlardan ve bu işi tamamlayanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da projenin şehre hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından hattın açılış töreni gerçekleştirildi, vanadan hatta su verildi.

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen proje ile Sivas'ın içme suyu altyapısı güçlendirilerek kentin içme suyu ihtiyacının güvence altına alınması hedefleniyor.

Koç Deresi'nden yılda 16,3 milyon metreküp su temin edilmesini sağlayacak proje kapsamında, regülatör, terfi merkezi, 3 bin ve 5 bin metreküp kapasiteli su depoları ile yaklaşık 10 kilometrelik çelik boru hattı inşa edildi.

Koç Deresi'nden alınan suyun, Pusat-Özen Barajı'ndan gelen suyla birleştirilerek 4 Eylül Barajı'na aktarılmasını sağlayacak yatırım, Sivas'ın içme suyu temin kapasitesini artıracak.

Kaynak: AA
Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!13

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı

Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı
Bursa'da uyuşturucuyla mücadele eden ailelerin feryadı! Bir baba: Oğlumun cezaevinde kalmasına sevinir durumdayım

Bir babanın acı itirafı! Oğlunun cezaevinde kalmasına seviniyor
Beykoz Çubuklu'da 509 konutun tahliyesine mahkemeden durdurma! 20 Kasım'a kadar boşaltılacaktı

Evlerini 5 gün içinde boşaltacaklardı! Mahkeme dur dedi
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti

Görüntüler bomba! Türkiye maçı öncesi olanlar oldu
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var37

Mossad'dan korkutan uyarı! Bu istihbarat doğruysa vay dünyanın haline
Batrakov'un yeni sözleşmesine rekor serbest kalma bedeli! Rakam belli oldu

Batrakov'un yeni sözleşmesine rekor serbest kalma bedeli! Rakam belli oldu
Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdi

Okan Buruk'a kötü haber! Karar verildi bile