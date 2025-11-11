Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Karbon Salınımını Azaltıyor

Sivas'ta yer alan ve geçtiğimiz yıl 82 milyon dolarlık ihracat ile ülke ekonomisine katkı sunan 1. Organize Sanayi Bölgesi, çevreye duyarlı çalışmaları ile dikkat çekiyor. Karbon salınımını azaltmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali projesi geliştirerek hayata geçiren Osb, 2. Etap GES Projesini de faaliyete geçirdi.

Sivas'ta faaliyet gösteren ve 11 bin kişiye istihdam sağlayan 1. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), sürdürülebilir çevre hedefleri ve enerji verimliliği politikaları kapsamında önemli bir adım attı. 432 hektarlık bir alan üzerinde 200 firmanın faaliyet gösterdiği ve 2024 yılında ülke ekonomisine 82 milyon Dolar katkı sunan 1. Organize Sanayi Bölgesi, çevreci bir üretim merkezi olma hedefine ilerliyor.

Daha önce 999kWe'lik Güneş Enerjisi Santralini (GES) hizmete alan Osb, 2. etap GES projesini de hayata geçirdi. Elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak olan 1. Osb, bu sayede karbon salınımı azaltacak. Aylık 150 bin kWh, yıllık ise 1 milyon 800 bin kWh üretim yapması beklenen 2. Etap GES Projesi yıllık 860 bin 400 kg karbondioksit emisyonunu engellemesi sağlayacak.

"3'üncü GES projemiz içinde şuan da çalışmalar yapıyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği (SOSAD) Başkanı ve ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, "Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi olarak, sanayi bölgemizde daha önce 1 MW Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi vardı. Projemize ilave olarak yine 1 MW Güneş Enerjisi Santrali (GES) projemizi tamamladık. Şuan da elektrik üretimine başladık ve devletimizden üçüncü GES için 1 MW izin almıştık. 3'üncü GES projemiz içinde şuan da çalışmalar yapıyoruz. O da tamamlandığı zaman Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) olarak 3 MW Güneş Enerjisi Santrali'nden (GES) enerji üreteceğiz ve bu enerji üretimimiz Organize Sanayi Bölgesi'nde kullanacağız" dedi.

"Daha çevreci ve daha yeşil bir OSB'ye kavuşmuş olacağız"

Elektrik maliyetlerinin bu şekilde azaltılacağını ifade eden Timuçin, "Bu bizim için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgemizde toplam 33 bin MW sanayicilerimizin Çatı GES'leri var ve bu GES'lerle firmalarında kullandıkları enerjiyi orada üretmeye çalışıyorlar. GES ile üretilen enerji, OSB'de kullandığımız elektriğin yüzde 30'unu karşılamakta. Yüzde 70'lik kurulabilecek kapasitemiz var. Tabi GES kurabilmek için devletimizin belirli bir kota izin vermesi gerekiyor. Son zamanlarda lisanssız sanayicilere GES ile ilgili izinler daha nadiren veriliyor. Bizim burada böyle bir avantajımız var. Sağ tarafımızda gördüğümüz dağlık kısım GES kurmaya çok uygun bir arazi ve hazine arazisidir. Burası OSB'ye tahsis edilirse bizde sanayicilerimize GES bölgesi olarak tahsis ederiz. Sanayicilerimiz buraya GES kurarak tükettikleri enerjiyi burada üretmek sayesinde hem karbonsuzlaşmayı sağlamış 'Yeşil OSB' unvanımızı artırmış olurlar, hem de maliyetlerini azaltarak yurt içi ve yurt dışında daha güçlü konuma gelirler diye müracaatımız var. Buradan olumlu sonuç alırsak OSB'deki GES vasıtasıyla elektrik üretimini artırmayı hedefliyoruz. Karbonsuzlaşmayı daha aza indireceğiz, daha çevreci ve daha yeşil bir OSB'ye kavuşmuş olacağız" ifadelerine yer verdi. - SİVAS