Şırnak ve Hakkari'ye Bilim Merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesi Kurulacak

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şırnak ve Hakkari'de gençlerin bilim ve teknolojiye erişimini güçlendirmek için bilim merkezi ve milli teknoloji atölyesi kurulacağını açıkladı. Kacır, Şırnak Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi'nde yapılacak atölyelerin gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunması için önemli olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şırnak ve Hakkari'ye bilim merkezi ile milli teknoloji atölyesi kurulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kacır'ın iki ili ziyaretinde gençlerin bilim ve teknolojiye erişimlerini güçlendirecek "kritik" adımlar paylaşıldı.

Kacır, Şırnak ve Hakkari'de gerçekleştirdiği programlarda Milli Teknoloji Hamlesi'nin bölgedeki gençlerle daha da güçleneceğini vurguladı.

Gençlerde güçlü bir potansiyel olduğunu gözlemlediklerini belirten Kacır, "Şırnak'ın pırıl pırıl çocuklarının ve gençlerinin, düşünen ve üreten bir nesil olarak yetişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Şırnak'ta DENEYAP Teknoloji Atölyesi'ni kurduk ve 11 yaşından itibaren özel yetenekli çocuklarımızı Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nda geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak Üniversitesine milli teknoloji atölyesi kurulacak

Kacır, Şırnak'ta çok sayıda yetenekli genç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Robotik, yazılım, siber güvenlik ve yapay zeka eğitimleriyle onları geleceğe hazırlıyoruz. Bu potansiyeli daha da güçlendirmek için Sayın Vali'mizle görüştük. Yapımı planlanan ve 'Nuh'un Gemisi'ni sembolize eden binanın içini TÜBİTAK olarak donatarak Şırnak'a çok yakışan bir bilim merkezini Şırnaklı çocuklara beraberce kazandıracağız." .

Bakan Kacır, Şırnak Üniversitesine de milli teknoloji atölyesi kurulacağının bilgisini paylaşarak, "Şırnaklı gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi'nin parçası olmasını önemsiyoruz. TEKNOFEST süreçlerinde daha aktif olmaları, daha fazla proje üretmeleri için üniversitemize TÜBİTAK eliyle milli teknoloji atölyesi kazandıracağız." bilgisini verdi.

"Hakkari Üniversitemize de Milli Teknoloji Atölyemizi 2026 başında kuracağız"

Hakkari programında da gençlere yönelik benzer adımlar atılacağını kaydeden Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Hızla çalışacağız ve uygun bir adreste Hakkari'mizin gençleri ve çocukları için bir bilim merkezini de kentimize kazandıracağız. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini ülkemizde gerçekleştiriyoruz. 2018'den bu yana TEKNOFEST'lerde yüz binlerce öğrencimizle bir araya geldik. Onların hayallerine ortak olduk. Araştırmalarına geliştirmelerine, projelerini en nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürme yolculuklarında önlerindeki engelleri kaldırmak için çabalıyoruz."

Kacır, bu çabalarını üniversitelerde daha kalıcı hale getirmek için milli teknoloji atölyeleri yapım sürecini başlattıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"İlgili arkadaşlarıma talimat veriyorum. Hakkari Üniversitemize de milli teknoloji atölyemizi hemen 2026 başında kuracağız. Üniversitemizin teknoloji geliştirme serüvenine daha güçlü destek sağlayacağız. Atölyenin içini TÜBİTAK'la donatıp hazır hale getirelim. Milli teknoloji atölyemizi üniversitemize birlikte kazandırmış olalım."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
