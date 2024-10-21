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Şırnak'ta Arıcılık Destekleme Projesi: 4 Bin 600 Kovan Dağıtıldı

Şırnak'ta Arıcılık Destekleme Projesi: 4 Bin 600 Kovan Dağıtıldı
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı ile Şırnak Valisi Birol Ekici, şehrin arıcılıkla uğraşan çiftçilerine 4 bin 600 kovan ve 400 takım ekipman dağıttı. Proje, arıcılığın geliştirilmesi ve üretimin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı ile Şırnak Valisi Birol Ekici, arıcılık yapan çiftçilere 4 bin 600 kovan ve 400 takım arıcılık ekipmanı dağıttı.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Şırnak İli ve İlçelerinde Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında kentte arıcılık yapan çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 400 arıcıya 4 bin 600 kovan ve 400 takım arıcılık ekipmanı desteğinde bulunuldu. Şırnak Öğretmenevi'nde düzenlenen törende Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı ile Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak yöresine ait ürünlerin tanıtımının yapıldığı stantları gezdi. Törende konuşan Bağcı, Şırnak'ın coğrafyasında hem yazın hem de kışın arıcılık yapmanın mümkün olduğunu belirterek, "Biz de burada elimizden geldiğinde bunun tanıtılması ve arıcılığın sürdürülebilmesi, üretimin arttırılması için elimizden geleni yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valiliğimizin desteğiyle 400 tane üreticimize 4 bin 600 tane kovan dağıtıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın buradaki desteklerini artırmaya çalışacağız. Hatta bizim yeni destek modelimizde de ilk defa gezgin arıcılara yönelik destek paketimiz var. Bunun da buradan faydalı olmasını bekliyoruz. Burada gezgin arıcıların yoğun ve çok olduğunu biliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından arıcılara temsili olarak arı malzemesi dağıtıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Yönetim Birol Ekici Ahmet Bağcı Ekonomi Güncel Tarım

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