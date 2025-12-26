Haberler

Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
ABD'nin Louisiana eyaletindeki Fibrebond şirketinin 1,7 milyar dolarlık satışı, çalışanlara "milyonluk" ikramiye getirdi. Patron Graham Walker, satış gelirinin yüzde 15'ini personele dağıtma şartı koyunca 540 çalışana kişi başına 20 milyon lira ikramiye dağtıldı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde faaliyet gösteren Fibrebond şirketinin 1,7 milyar dolara satışı, çalışanlara piyangoyu vurdu. Şirket sahibi Graham Walker, satış şartına "gelirin yüzde 15'i çalışanlara dağıtılacak" maddesini koydu.

KİŞİ BAŞI 20 MİLYON TL

Bu kararla 540 tam zamanlı çalışan, toplam 240 milyon dolar (yaklaşık 10 milyar TL) ikramiye almaya başladı. Kişi başına ortalama ödeme 443 bin doları (yaklaşık 20 milyon TL) bulurken, ikramiyelerin şirkette en az beş yıl kalma koşuluyla kademeli şekilde ödeneceği belirtildi. Şirkette uzun süredir çalışanların daha yüksek tutarlar aldığı aktarıldı.

ŞİRKET EATON'A SATILDI

Elektrik ekipmanları için muhafaza üniteleri üreten Fibrebond, yılın başlarında enerji yönetimi şirketi Eaton'a satılmıştı. Çalışanların ikramiyelerini borç kapatma, araç satın alma, üniversite masrafları ve emeklilik planları için kullandığı; bazı çalışanların ise tatil ya da iş kurma hayalini gerçekleştirdiği öğrenildi.

ÇALIŞANLAR DURUMDAN OLDUKÇA MEMNUN

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Walker, ailesinin satıştan 1 milyar doların üzerinde gelir elde edeceğini belirterek çalışanlara dağıtılan yaklaşık çeyrek milyar doların "adil" olduğunu söyledi. İkramiyelerin vergi yükü oluşturmasına rağmen çalışanların büyük bölümünün ödemelerden memnun olduğu kaydedildi.

SATIŞLAR SON 5 YILDA YÜZDE 400 ARTTI

1982'de kurulan ve pandemi döneminde hızla büyüyen Fibrebond'un son beş yılda satışlarının yaklaşık yüzde 400 arttığı bildirildi. Graham Walker ise şirketten 31 Aralık'ta ayrılacağını açıkladı.

