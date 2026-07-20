Sinop'un turizm potansiyeli Pekin'de anlatıldı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de düzenlenen uluslararası seminerde Sinop Üniversitesi ve Sinop'un kültürel ve turistik değerleri tanıtıldı.

16 farklı ülkeden katılımcının yer aldığı "Seminar on Integrated Development of Culture, Sports and Tourism for Developing Countries" programına katılan Sinop Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Erkol Bayram, " Türkiye : Integrating Culture, Sports and Tourism for Sustainable Development" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sunumda Türkiye'nin kültür, spor ve turizm alanlarındaki potansiyeli ile bu alanların sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bütünleşmesi ele alındı. Prof. Dr. Bayram, Türkiye'nin bu alanlardaki deneyimlerini uluslararası katılımcılarla paylaşırken, Sinop Üniversitesi ve Sinop ilini de örnek vaka olarak tanıttı.

Program kapsamında Sinop Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonu, yürüttüğü uluslararası akademik iş birlikleri ve sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca Sinop'un doğal güzellikleri, kültürel mirası ve turizm potansiyeli de katılımcılara aktarıldı.

Farklı ülkelerden temsilcilerin bir araya geldiği etkinliğin, Türkiye'nin, Sinop'un ve Sinop Üniversitesi'nin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına katkı sunduğu belirtildi. Programın aynı zamanda bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağladığı, gelecekte geliştirilebilecek akademik ve kurumsal iş birlikleri için de önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı