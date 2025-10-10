Haberler

Sinop Türkeli'de Sonbahar Bereketi: Kestane ve Fesleğen Mantarı Fiyatları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde sonbaharın gelişiyle kestane ve fesleğen mantarının fiyatları arttı. Kestaneler 400-500 lira, fesleğen mantarı ise 200 liradan satılmakta. Orman köylülerinin geçim kaynağı olan bu ürünlerin fiyatlarında, söylentiler doğrultusunda önümüzdeki günlerde değişim bekleniyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde sonbaharın bereketi pazara yansıdı. Sezonun ilk kestaneleri iriliğine göre 400-500 lira arasında tezgahlarda yerini alırken, orman köylüsünün topladığı fesleğen mantarı da kilogramı pazarda 200 liradan satışa sunuldu.

Türkeli ilçesinde orman köylüsünün geçim kaynağı arasında yer alan kestane, ormanlık alanlardan toplanmaya başlandı.

Kilosu iriliğine göre 400 ila 500 lira arasında değişen kestaneler, yüksek fiyatına rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve sobalarda kavrularak kebabı yapılan kestanenin, önümüzdeki günlerde bollaşmasıyla birlikte fiyatının düşmesi bekleniyor.

Pazarda satış yapan üreticiler, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı nedeniyle bu yıl verimin düşük olduğunu belirtti. Zararlı gal arısının yalnızca kestane ağaçlarında görüldüğünü söyleyen üreticiler, bu durumun rekoltede ciddi azalmaya yol açtığını ifade ettiler.

Fesleğen mantarı da pazarda boy göstermeye başladı. Orman köylüsünün topladığı fesleğen mantarı da bu pazar kilogramı 200 liradan satışa sunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump'tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek

Trump'tan Gazze mesajı! Dünyanın merak ettiği soru yanıt buldu
Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı

Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı

Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi?
Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı

Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.