Sinop'ta Tüp Satışları Ekonomik Nedenlerle Azalıyor

MUSTAFA USTA

Sinop'ta tüp satış bayiliği yapan Nagihan Taban, "Ekonomik nedenlerden dolayı git gide kötüye gidiyoruz. Müşteri 3 tüp alacaksa 1 tüp alıyor. Büyük tüp alacaksa 'küçük tüp ile işimi hallederim' diyor ve küçük tüp alıyor. Dolayısıyla günden güne kötüye doğru gidiyoruz. Bayi çalışanı Ahmet Eren Özmen ise "2 sene önce küçük tüp 50 liraydı şimdi 100 lira oldu. Büyük tüp 2 sene önce 250 liraydı şimdi 500 lira oldu. 2 katı zamlandı" dedi.

Sinop'ta tüp satışı yapan işletme sahipleri insanların alım güçlerinin düşmesi nedeniyle geçen yıllara göre satışların azaldığını söyledi.

"EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI GİT GİDE KÖTÜYE GİDİYORUZ"

Tüp satış bayisi müdürü Nagihan Taban, şöyle konuştu:

"Ekonomik nedenlerden dolayı git gide kötüye gidiyoruz. Müşteri 3 tüp alacaksa 1 tüp alıyor. Büyük tüp alacaksa 'küçük tüp ile işimi hallederim' diyor ve küçük tüp alıyor. Dolayısıyla günden güne kötüye doğru gidiyoruz. Fiyatlar sürekli çıkıyor. Örnek verecek olursak bu hafta 100 lira bir tüp bir hafta sonra 150 lira oluyor. Diğer hafta 200 lira oluyor. Sürekli artış artış. Müşteri "bu ne böyle" diyor. Sanki zammı biz yapıyormuşuz gibi bizimle tartışmaya giriyorlar. Biz de ekonomik sebeplerden dolayı böyle olduğunu söylüyoruz. Türkiye'nin halini herkes biliyor. Hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Kötü bir şekilde yaşıyoruz. Gidişatımız iyi değil. İşlerimizde geçen yıllara göre yüzde 70 düşüş var. Sinop'ta kalabalık var ama dükkanımıza uğrayan sayısı çok azaldı. Sadece geziyorlar ve en uygun yerde yemek yiyip gidiyorlar. Durumları önceki gibi görmüyorum. Dükkan kiraları sürekli artıyor. Tüp fiyatları da artıyor. Müşteri de başka bir şeyle yetinmek istiyor. Köye gidip soba yakmak istiyorlar."

Bayi çalışanı Ahmet Eren Özmen de "2020 yılından beri tüp satışı yapıyoruz. 2 sene önce küçük tüp 50 liraydı şimdi 100 lira oldu. Büyük tüp de 2 sene önce 250 liraydı şimdi 500 lira oldu. 2 katı zamlandı. Öncesine göre satışlarımız daha da azaldı. Büyük tüpe göre küçük tüp satımı daha ucuz olduğu için daha fazla" dedi.