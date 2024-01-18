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Sinop'ta ORKÖY Projesi ile Orman Köylülerine Bilgilendirme Yapıldı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma projesi (ORKÖY) kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Enver Yılmaz, köylerdeki yaşam standartlarının artırılmasıyla şehirlere göçün önüne geçilebileceğini belirtti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde orman köylülerine Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma projesi (ORKÖY) kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kurusaray Köyü Konağı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, köylerdeki vatandaşların konforlarının ve yaşam standartlarının artırılması durumunda köylerden şehirlere göç edilmesinin önüne geçilebileceğini söyledi.

Bu anlamda ORKÖY projesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki köydeki vatandaşlarımız, daha çok gençlerimiz devletimizin uygun şartlarla verdiği krediler, artı bir miktar da cebinden harcamak koşuluyla teknolojik imkanları sağlayıp yaşam standartlarını yükseltmeleri çok güzel olur. Şehirdeki konforu köye getirdiğinizde şehre özlem ve ihtiyaç duyulmaz. Sizler burada ORKÖY yetkilisi arkadaşlarımızın uygun kredilerle size sunduğu süt sığırcılığından koyunculuğa, arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitki üretimine, seracılıktan mantar yetiştiriciliğine, güneş enerjisiyle su ısıtma sisteminden güneş enerjisinden elektrik üretimi sistemine, traktörden iş makinesi desteklerine, köy kooperatifinizin talebi üzerine soğuk hava depolarına kavuşabilirsiniz. Sizler bu şekilde gençlere iyi örnek olup, onların istekli ve severek köyünde tarlasında, bahçesinde üretim yaparak yaşantılarını sürdürmelerini sağlarsınız."

Yılmaz'ın konuşmasının ardından Sinop Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü Fahri Atalay katılımcılara proje hakkında bilgiler vererek, soruları yanıtladı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Orman İşletme Müdürlüğü Boyabat Sinop Tarım Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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