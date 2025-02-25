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Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak

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Singapur'un en büyük bankalarından DBS, gelecek 3 yıl içinde farklı pozisyonlardaki yaklaşık 4 bin sözleşmeli çalışanı işten çıkararak bu görevlerde yapay zekadan yararlanmayı planladığını açıkladı.

Singapur'un en büyük bankaları arasında yer alan DBS, gelecek 3 yıl içinde 4 bin çalışanını işten çıkarıp bunun yerine yapay zeka teknolojisini kullanacaklarını açıkladı.

4 BİN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

Yerel basındaki haberlere göre, DBS Bank Yönetim Kurulu Başkanı Piyush Gupta, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen konferansta yapay zekanın bankacılık sektöründeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekanın insanların yaptığı işleri daha fazla üstlenmesini beklediğini ifade eden Gupta, "Güncel tahminime göre, gelecek 3 yıl içinde iş gücümüzü yaklaşık 4 bin kişi ya da yüzde 10 azaltacağız." ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKADAN YARARLANACAKLAR

Gupta, işten çıkarmaların sözleşmeli çalışanlardan oluşacağını, buna karşılık yapay zeka ile bağlantılı yaklaşık 1000 yeni pozisyon açmayı planladıklarını vurguladı. Söz konusu işten çıkarmaların hangi pozisyonları etkileyeceği hakkında detaylı bilgi verilmedi. Yaklaşık 41 bin kişiye istihdam sağlayan DBS Bank bünyesinde 8 ila 9 bin sözleşmeli çalışan bulunuyor.

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Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerdarHan:

insanoğlu kadar kötü bi varlıkdan kat kat iyidir eminim.

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Haber Yorumlarılutfierdonmez:

yapay zeka dünyanın sonunu getirecek dünya yalnız zenginlerin olacak işçilerde yapay zeka zaten orta direğe elfatiha

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