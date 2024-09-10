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Şimşek: İstihdam 600 bin kişi arttı

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü göstergelerinin Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrettiğini belirterek, yılın ilk 7 ayında istihdamın yaklaşık 600 bin kişi arttığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk 7 ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk 7 ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu. Ekonomimizin yüzde 23'ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı. İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak. İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Orta vadeli program Mehmet Şimşek İhracat Ekonomi Güncel Maliye

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