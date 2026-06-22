Bakan Şimşek: 'Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti" dedi.

Bakan Şimşek, resmi sosyal medya hesabından haziran ayı için hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerine dair açıklama yaptı. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırmasını, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti"

Program sayesinde oluşturulan mali alanın kullanılarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla başta eşel mobil olmak üzere gerekli tedbirlerin hızlı ve etkin biçimde devreye aldıklarını belirten Şimşek, "Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı