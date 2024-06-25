Bakan Şimşek'ten lüks araç eleştirilerine yanıt: Bisiklete binmeyi düşünebilirim

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zırhlı aracı ve bakanlık bürokratlarının aldığı çifte maaşla ilgili iddialar sonrası bakanlıktan sonra Şimşek'ten de bir açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim." dedi.

"BU SUNİ GÜNDEME KARŞI PROGRAMIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Zırhlı lüks araç kullanmayı sürdürmesi ve bakanlık bürokratlarının aldığı çifte maaş iddialarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Şimşek "Sözcü Gazetesi'ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

Milletimiz müsterih olsun. Bütçede disiplini tesis ediyoruz. Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik. Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz. Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız."

NE OLMUŞTU?

Sözcü gazetesi "Milyonlara tasarruf ve sabır telkin eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekibi, tasarrufun yakınından bile geçmiyor. Şimşek 16 milyonluk makam aracına biniyor, yardımcıları çifte maaş alıyor." ifadelerinin geçtiği bir haber yayımlamış, konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapılmıştı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Sözcü Gazetesi'nin bugün Sayın Bakanımız ve bürokratlarını hedef alan başlığı; bilgi ya da haber değildir, ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmacadır. Devlet ciddiyetiyle halkımıza bilgi vermek açısından;

Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesi' ile zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur.

Ayrıca 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetki ile ek sorumluluk alarak Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapmakta olan Bakanlığımızın sadece üst düzey liyakatli bürokratları bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmektedir. Gazetenin "Çifte Maaş" dediği durum; Çifte Sorumluluk, Çifte Görev kaynaklıdır.

Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları Ücretlere ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızdan kamuoyuna duyuruldu.

Dolayısıyla vatandaşımızın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesi önem taşımaktadır."