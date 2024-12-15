Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi: Doların sonu geliyor

En popüler çizgi diziler arasında yer alan Simpsonların, geçmişten günümüze gerçekleşen birçok kehanetiyle popüler kültürün en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Dizi, güncel olaylar ve geleceğe ilişkin iddialarıyla merak uyandırmayı sürdürüyor.

DOLAR DEĞERİNİ TAMAMEN YİTİRECEK

Yayın hayatına 31 yıl önce başlayan Simpsonlar, son olarak ekonomik bir devrime işaret etti. Sosyal medyada dolaşan bir başka Simpsonlar tahminine göre, dolar 2026 yılı itibarıyla tamamen değerini yitirecek ve sanal para sistemine geçilecek.

Hayranlar, dizinin Amerikan ekonomisinin dijitalleşme sürecine dair bu öngörüsünün de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tartışmaya başladı.

TRUMP'IN BAŞKAN SEÇİLECEĞİNİ BİLMİŞTİ

Simpsonlar, 2024 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın yeniden başkan seçileceğini öngörmüştü. Bu iddia, dizinin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırmış ve bu kehanetin doğru çıkmasıyla birlikte Simpsonlar bir kez daha dikkatleri üzerine çekmişti.