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Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi: Doların sonu geliyor

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Popüler çizgi dizi Simpsonlar, geçmişten günümüze birçok kehanetiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dizi, son olarak doların 2026 yılında tamamen değerini yitireceği ve sanal para sistemine geçileceği öngörüsüyle dikkat çekti.

En popüler çizgi diziler arasında yer alan Simpsonların, geçmişten günümüze gerçekleşen birçok kehanetiyle popüler kültürün en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Dizi, güncel olaylar ve geleceğe ilişkin iddialarıyla merak uyandırmayı sürdürüyor.

Simpsonlar'dan Şaşırtıcı Kehanet: Dolar 2026'da Değerini Yitirecek

DOLAR DEĞERİNİ TAMAMEN YİTİRECEK

Yayın hayatına 31 yıl önce başlayan Simpsonlar, son olarak ekonomik bir devrime işaret etti. Sosyal medyada dolaşan bir başka Simpsonlar tahminine göre, dolar 2026 yılı itibarıyla tamamen değerini yitirecek ve sanal para sistemine geçilecek.

Simpsonlar'dan Şaşırtıcı Kehanet: Dolar 2026'da Değerini Yitirecek

Hayranlar, dizinin Amerikan ekonomisinin dijitalleşme sürecine dair bu öngörüsünün de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tartışmaya başladı.

Simpsonlar'dan Şaşırtıcı Kehanet: Dolar 2026'da Değerini Yitirecek

TRUMP'IN BAŞKAN SEÇİLECEĞİNİ BİLMİŞTİ

Simpsonlar, 2024 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın yeniden başkan seçileceğini öngörmüştü. Bu iddia, dizinin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırmış ve bu kehanetin doğru çıkmasıyla birlikte Simpsonlar bir kez daha dikkatleri üzerine çekmişti.

Simpsonlar'dan Şaşırtıcı Kehanet: Dolar 2026'da Değerini Yitirecek

Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi: Doların sonu geliyor
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

zaten dolar karşılığı olmayan bir paradır amerika habire dolar basıp dünyaya kakalıyor elimdeki dolarların yarısından fazlasını gram altına çevirdim dünyada değer kaybetmeyecek tek istikrarlı yatırım aracı altın gümüş gibi değerli metallerdir

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